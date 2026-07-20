20/07/2026
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Rainha do Rodeio da Expoacre 2026 será escolhida neste sábado

A 27ª edição do concurso elege a Rainha do Rodeio Expoacre 2026

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 20/07/2026 às 14:48
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Rainha do Rodeio da Expoacre 2026 será escolhida neste sábado
Candidatas do concurso Rainha do Rodeio da Expoacre 2026/Foto: cedidas

A final da Rainha do Rodeio da Expoacre 2026 será realizada neste sábado, 25 de julho, 19h, em frente ao Palácio Rio Branco, no Centro da capital. O evento é gratuito e aberto ao público.

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A 27ª edição do concurso elege a Rainha do Rodeio Expoacre 2026, Princesa do Laço Expoacre 2026 e Madrinha dos Peões Expoacre 2026. Ao todo, 13 candidatas, sendo seis representando municípios do interior.

LEIA TAMBÉM: Conheça as finalistas da Rainha do Rodeio da Expoacre e vote na sua preferida

A candidata eleita Rainha do Rodeio será a representante oficial da Expoacre 2026, a maior feira agropecuária do estado do Acre. O concurso é promovido pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com os colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, pela Associação dos Colunistas Sociais do Acre (ACOS).

Conheça as candidatas

  • Maysa Caladão (Senador Guiomard)
  • Raila Oliveira
  • Letícia de Araújo
  • Gabriella Neri
  • Maria Eduarda (Epitaciolândia)
  • Josefa Inácio (Plácido de Castro)
  • Maiane Sobrinho 
  • Laisa Antônia 
  • Érica Oliveira 
  • Kelry Maria (Acrelândia)
  • Kaylane Oliveira 
  • Cleiciana Lima (Cruzeiro do Sul)
  • Dayana Oliveira (Bujari)

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