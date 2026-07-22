23/07/2026
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Resultado da Quina, Super Sete e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 22 de julho de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias 23/07/2026 às 07:37
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Resultado da Quina, Super Sete e outras loterias de ontem
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 22 de julho de 2026

Confira os resultados das loterias de 22 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Super Sete, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Lotofácil e prêmios acumulados em Super Sete, Quina, Dupla Sena.

Resultados reunidos8
Prêmios acumulados7
Com ganhadores1

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Lotofácil.
  • Acumularam: Super Sete, Quina, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte, Mais Milionária, Federal.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Super Sete

Concurso 876

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas1 – 5 – 9 – 5 – 6 – 4 – 7
  • Próximo concurso24/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 876

Resultado oficial

Quina

Concurso 7072

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas03 – 13 – 25 – 56 – 65
  • Próximo concurso23/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7072

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3742

2 ganhadoresR$ 802.500,06

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas01 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23
  • Próximo concurso23/07/2026
  • Situação2 ganhadores • R$ 802.500,06

Ver resultado completo do concurso 3742

Resultado oficial

Dupla Sena

Concurso 2986

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • 1º sorteio04 – 14 – 21 – 34 – 38 – 45
  • 2º sorteio01 – 15 – 16 – 28 – 41 – 44
  • Próximo concurso24/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2986

Resultado oficial

Lotomania

Concurso 2953

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas00 – 01 – 10 – 11 – 16 – 17 – 29 – 30 – 31 – 38 – 56 – 57 – 65 – 75 – 88 – 89 – 90 – 95 – 96 – 98
  • Próximo concurso24/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2953

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1252

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas03 – 04 – 07 – 14 – 20 – 22 – 28
  • Mês da SorteJunho
  • Próximo concurso23/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1252

Resultado oficial

Mais Milionária

Concurso 374

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas02 – 04 – 08 – 28 – 30 – 37
  • Trevos1 – 4
  • Próximo concurso25/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 374

Resultado oficial

Federal

Concurso 6085

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • 1º prêmioBilhete 077889
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 6085

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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