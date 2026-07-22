Resultados das loterias de 22 de julho de 2026
Confira os resultados das loterias de 22 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Super Sete, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Lotofácil e prêmios acumulados em Super Sete, Quina, Dupla Sena.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Lotofácil.
- Acumularam: Super Sete, Quina, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte, Mais Milionária, Federal.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Super Sete
Concurso 876
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas1 – 5 – 9 – 5 – 6 – 4 – 7
- Próximo concurso24/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Quina
Concurso 7072
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas03 – 13 – 25 – 56 – 65
- Próximo concurso23/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3742
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas01 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23
- Próximo concurso23/07/2026
- Situação2 ganhadores • R$ 802.500,06
Resultado oficial
Dupla Sena
Concurso 2986
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- 1º sorteio04 – 14 – 21 – 34 – 38 – 45
- 2º sorteio01 – 15 – 16 – 28 – 41 – 44
- Próximo concurso24/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotomania
Concurso 2953
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas00 – 01 – 10 – 11 – 16 – 17 – 29 – 30 – 31 – 38 – 56 – 57 – 65 – 75 – 88 – 89 – 90 – 95 – 96 – 98
- Próximo concurso24/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1252
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas03 – 04 – 07 – 14 – 20 – 22 – 28
- Mês da SorteJunho
- Próximo concurso23/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Mais Milionária
Concurso 374
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas02 – 04 – 08 – 28 – 30 – 37
- Trevos1 – 4
- Próximo concurso25/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Federal
Concurso 6085
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- 1º prêmioBilhete 077889
- SituaçãoAcumulou