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Rio Branco segue como a 2ª cidade mais poluída do país nesta terça

Pessoas mais vulneráveis podem sentir com maior intensidade os efeitos

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Diante desse cenário, a recomendação é de atenção principalmente para os grupos sensíveis — Foto: Juan Vicent Diaz/ContilNet
Pessoas mais vulneráveis podem sentir com maior intensidade os efeitos — Foto: ContilNet

Rio Branco continua entre as cidades com os piores índices de qualidade do ar no Brasil nesta terça-feira (18). Conforme dados da plataforma de monitoramento IQAir, a capital acreana aparece na segunda posição do ranking nacional de cidades mais poluídas.

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Por volta das 11h, o Índice de Qualidade do Ar (IQA) registrado em Rio Branco era de 63, faixa considerada “moderada” pela plataforma. O cenário exige atenção principalmente de pessoas pertencentes a grupos mais sensíveis à poluição atmosférica.

Outro dado apontado pelo monitoramento é a presença de partículas finas PM2.5 no ar. Segundo a IQAir, a concentração registrada na capital acreana estava cerca de três vezes acima do valor estabelecido pela diretriz anual da Organização Mundial da Saúde (OMS) para esse tipo de poluente.

Em períodos de maior concentração, pessoas mais vulneráveis podem sentir com maior intensidade os efeitos da piora da qualidade do ar.

LEIA TAMBÉM: Nova onda polar chega ao Acre e vai derrubar temperaturas, diz Friale

Diante das condições registradas, a plataforma recomenda atenção especial aos grupos sensíveis. Entre as orientações estão reduzir a prática de exercícios ao ar livre e, quando necessário sair de casa, utilizar máscara adequada.

Além disso, também orienta manter portas e janelas fechadas para diminuir a entrada do ar contaminado nos ambientes internos. O uso de purificadores de ar também aparece entre as medidas indicadas para reduzir a exposição às partículas.

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