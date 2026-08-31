Rio Branco terá semana de calor extremo com sensação térmica de 42°C

A previsão indica que os momentos mais quentes devem exigir atenção redobrada | Foto: Juan Diaz

Rio Branco começa a semana sob calor intenso e sensação térmica de até 42°C. Segundo o Google Clima, a capital acreana pode atingir 37°C nesta segunda-feira (31), com mínima de 24°C, em um cenário classificado como alerta severo para calor excessivo.

O calor deve continuar forte nos próximos dias. A previsão aponta máxima de 37°C também na terça-feira, enquanto a quarta-feira terá uma pequena redução, com os termômetros chegando a 34°C.

Na quinta-feira, a temperatura volta a subir, podendo alcançar 36°C. Já na sexta-feira, a máxima prevista é novamente de 37°C, com sensação de calor intenso. O sábado deve registrar até 36°C, com céu parcialmente nublado.

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A previsão indica que os momentos mais quentes devem exigir atenção redobrada, especialmente durante as horas de maior incidência solar. A combinação de temperaturas elevadas e alta sensação térmica pode aumentar o desconforto e os efeitos do calor sobre o organismo.

Veja a previsão

– Segunda: 37°C / 24°C — calor intenso

– Terça: 37°C / 24°C — calor intenso

– Quarta: 34°C / 23°C — parcialmente nublado

– Quinta: 36°C / 23°C — calor intenso

– Sexta: 37°C / 23°C — calor intenso

– Sábado: 36°C / 23°C — parcialmente nublado