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Saerb promove campanha na Expoacre com sorteio de TV; veja detalhes

Além da TV, o público também poderá girar uma roleta de prêmios

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Saerb promove campanha na Expoacre com sorteio de TV; veja detalhes

Os visitantes que passarem pelo estande do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) durante a Expoacre 2026 terão a oportunidade de concorrer a uma TV de 50 polegadas. A ação faz parte de uma campanha que busca incentivar a regularização de débitos e a atualização cadastral dos consumidores.

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Para participar, basta negociar dívidas por meio do programa Conta no Azul ou atualizar os dados cadastrais diretamente no estande do Saerb. Após o atendimento, o consumidor receberá um voucher que garantirá a participação no sorteio.

Além da TV, o público também poderá girar uma roleta de prêmios e concorrer a brindes distribuídos na hora, como garrafas térmicas digitais, chaveiros e kits de anotação com bloco e caneta.

LEIA TAMBÉM: Contrata + Rio Branco será lançado durante a Expoacre 2026

A campanha segue até o dia 9 de agosto, último dia da Expoacre. O sorteio será realizado na mesma data e transmitido ao vivo pelo perfil oficial do Saerb no Instagram.

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