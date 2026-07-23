O histórico climático aponta que o cenário pode se tornar ainda mais rigoroso

Acre pode registrar recorde de calor nesta semana/Foto: Suene Almeida, ContilNet

O período de altas temperaturas em julho já afeta o cotidiano da população acreana, e a tendência para os próximos meses é de agravamento no cenário climático. Segundo projeções e registros técnicos, o calor intenso deve se intensificar ainda mais em todo o estado.

Ao ContilNet, o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, explicou que até o momento os termômetros de Rio Branco registraram marcas de 35ºC, enquanto no interior já alcançaram 36ºC.

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O histórico climático aponta que o cenário pode se tornar ainda mais rigoroso, com previsão de que as temperaturas cheguem a 39°C, podendo inclusive ultrapassar essa marca ao longo da temporada.

“Veja bem, 36ºC é muito calor. Em outras épocas, temos registros de temperaturas que chegaram a 39ºC. Infelizmente, a tendência desse ano é que ela também chegue a essa temperatura ou até ultrapasse. Eu me refiro a termômetro real, a sensação térmica aumenta de 1 a 10ºC, porque é subjetivo, cada um sente um calor diferente”, explicou.

“A previsão daqui para frente é piorar a questão das ondas de calor e ficar mais intenso daqui para frente”, disse.

Seca severa

O Acre terminou o mês de junho com 67% do território afetado pela seca, segundo os dados mais recentes do Monitor de Secas, divulgado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Apesar da grande área atingida, a intensidade do fenômeno não mudou em relação a maio e continua classificada como seca fraca, o nível mais baixo da escala utilizada pelo levantamento.

O percentual representa o maior registro no estado desde novembro de 2025, quando a seca alcançou 88% do território acreano. Entre maio e junho deste ano, porém, a extensão da área afetada permaneceu a mesma, sem avanço nem redução.