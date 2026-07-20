20/07/2026
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Acre pode registrar recorde de calor nesta semana, diz Friale

De acordo com Friale, há alta probabilidade de as temperaturas atingirem ou superarem 36ºC

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 20/07/2026 às 16:13
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Acre pode registrar recorde de calor nesta semana, diz Friale
Acre pode registrar recorde de calor nesta semana/Foto: Suene Almeida, ContilNet

O estado do Acre pode registrar recordes de calor nesta semana. A previsão do tempo no site O Tempo Aqui, do meteorologista Davi Friale, aponta que durante essa semana, o calor vai predominar em todo o estado.

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De acordo com Friale, há alta probabilidade de as temperaturas atingirem ou superarem 36ºC, estabelecendo novos recordes de 2026, que até o momento registrou 35,1ºC como a maior temperatura no Acre.

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“Nos primeiros dias da semana, os ventos estarão soprando, entre fracos e moderados, com rajadas, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste, deixando o tempo ventilado. Em qualquer dia desta semana, pode chover rápido em alguns pontos, mas será, entre quarta-feira, dia 22, e sexta-feira, dia 24, que a probabilidade de chuvas é maior, podendo ser fortes em algumas áreas de qualquer município”, disse Friale.

De acordo com o meteorologista, essa semana também deve registrar as menores umidades relativas do ar do ano, até o momento, durante a tarde, entre 30 e 45%, porém, sem caracterizar estado de atenção para a saúde humana.

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