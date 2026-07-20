Acre pode registrar recorde de calor nesta semana, diz Friale

De acordo com Friale, há alta probabilidade de as temperaturas atingirem ou superarem 36ºC

Acre pode registrar recorde de calor nesta semana/Foto: Suene Almeida, ContilNet

O estado do Acre pode registrar recordes de calor nesta semana. A previsão do tempo no site O Tempo Aqui, do meteorologista Davi Friale, aponta que durante essa semana, o calor vai predominar em todo o estado.

De acordo com Friale, há alta probabilidade de as temperaturas atingirem ou superarem 36ºC, estabelecendo novos recordes de 2026, que até o momento registrou 35,1ºC como a maior temperatura no Acre.

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“Nos primeiros dias da semana, os ventos estarão soprando, entre fracos e moderados, com rajadas, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste, deixando o tempo ventilado. Em qualquer dia desta semana, pode chover rápido em alguns pontos, mas será, entre quarta-feira, dia 22, e sexta-feira, dia 24, que a probabilidade de chuvas é maior, podendo ser fortes em algumas áreas de qualquer município”, disse Friale.

De acordo com o meteorologista, essa semana também deve registrar as menores umidades relativas do ar do ano, até o momento, durante a tarde, entre 30 e 45%, porém, sem caracterizar estado de atenção para a saúde humana.