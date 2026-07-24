Rayssa pediu que os seguidores evitem julgamentos e afirmou que sua prioridade é garantir o sustento da família

Rayssa pediu que os seguidores evitem julgamentos | Foto: Reprodução

A influenciadora acreana Rayssa Barbosa usou as redes sociais para explicar o motivo de divulgar plataformas de apostas on-line, conhecidas como “bets”. Em vídeo publicado no Instagram, ela afirmou que a decisão foi motivada pela necessidade de sustentar os filhos.

Segundo Rayssa, atualmente a divulgação das plataformas é sua única fonte de renda. A influenciadora disse que cria os filhos sozinha e que não recebe ajuda financeira do pai das crianças.

“Muita gente tá falando, nossa Raíssa, por que você tá fazendo publi de joguinho? Gente, eu tenho um filho pra criar sozinha, ninguém me ajuda, o pai não me ajuda. Se eu não fizer essa publi, eu não vou ter dinheiro pra comprar fralda, eu não vou ter dinheiro pra comprar leite, eu não vou ter dinheiro pra comprar nada”, disse.

Ela também explicou que, antes de se tornar mãe, não fazia divulgação de plataformas de apostas. No entanto, segundo ela, a situação financeira a levou a aceitar esse tipo de publicidade.

“Antes de ter o meu filho, o outro filho, que gasta mais, né? Eu não divulgava bet, não divulgava joguinhos. Mas agora, infelizmente, eu preciso trabalhar. Se não, se eu não fizer por mim e por ele, não vai ter o pai, filho da… que vai me ajudar. Não tem ninguém pra me ajudar”, explica.

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Ao final do desabafo, Rayssa pediu que os seguidores evitem julgamentos e afirmou que sua prioridade é garantir o sustento da família.