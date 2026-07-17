O ato foi liderado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac)

Trabalhadores da Educação protestam em frente ao Palácio Rio Branco/Foto: ContilNet

Trabalhadores da Educação realizaram uma manifestação na manhã desta sexta-feira, 17, em frente ao Palácio Rio Branco, na capital acreana, para cobrar a devolução dos 10% retirados da tabela do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) em abril de 2022, durante a gestão do então governador Gladson Camelí.

O ato foi liderado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), que reivindica a recomposição da tabela salarial. Segundo a entidade, a retirada do percentual provocou perdas significativas na remuneração dos servidores ao longo dos últimos quatro anos.

A presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, afirmou que os prejuízos variam de acordo com a carreira de cada trabalhador e que a redução representa perdas mensais entre R$ 500 e R$ 2.500.

“Estamos há quase quatro anos sem esse percentual. Quando somamos esse prejuízo ao longo do tempo, há trabalhadores que deixaram de receber mais de R$ 100 mil”, afirmou a sindicalista.

Após o protesto em frente ao Palácio Rio Branco, os manifestantes seguiram até a Casa Civil, onde cobraram uma resposta do governo. Depois da mobilização e das negociações conduzidas pelo sindicato, ficou agendada uma reunião entre representantes da categoria e a governadora Mailza Assis para o próximo dia 20 de julho.

A expectativa do Sinteac é que o encontro resulte em uma solução para a reivindicação da categoria e na devolução dos 10% retirados da tabela do PCCR.