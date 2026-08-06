Corte Eleitoral reconheceu a regularidade da legenda para a disputa proporcional no estado

Os registros dos candidatos serão examinados separadamente pela Justiça Eleitoral. /Foto:reprodução

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) recebeu sinal verde da Justiça Eleitoral para seguir com o processo de registro de candidatos aos cargos de deputado federal e deputado estadual nas Eleições 2026.

A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) durante sessão realizada nesta quinta-feira (6), quando os magistrados aprovaram, por unanimidade, os Demonstrativos de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) apresentados pela sigla.

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Antes da autorização, a Corte analisou se o partido havia cumprido as exigências previstas na legislação eleitoral, como a realização da convenção partidária e o atendimento das regras para apresentação das candidaturas. O Ministério Público Eleitoral também se manifestou favoravelmente aos pedidos.

Com a aprovação, o MDB fica habilitado a participar da disputa proporcional para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa do Acre. A decisão, no entanto, não garante automaticamente a participação dos nomes indicados pela legenda.

Os registros dos candidatos serão examinados separadamente pela Justiça Eleitoral, que ainda deverá verificar a documentação e os requisitos legais de cada postulante antes de confirmar ou não as candidaturas para o pleito de 2026.