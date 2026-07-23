24/07/2026
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Eleições 2026: veja quantos eleitores cada cidade do Acre tem

O Acre conta atualmente com 614.375 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 23/07/2026 às 05:00
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Eleições 2026: veja quantos eleitores cada cidade do Acre tem
Acre tem mais de 600 mil eleitores aptos — Foto: Reprodução

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, na última segunda-feira (20), os números do eleitorado brasileiro, revelando a distribuição dos cidadãos aptos a votar em cada um dos 22 municípios do Acre.

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Ao todo, o cenário estadual é marcado por expressiva concentração de votos na capital, somada a municípios na região do Juruá, Purus e nas fronteiras.

VEJA TAMBÉM: Acre registra 41,5 mil eleitores com 70 anos ou mais, aponta TSE

Encabeçando a lista de forma isolada, a capital Rio Branco concentra a maior força política do estado, com 270.350 eleitores. Em segundo lugar, Cruzeiro do Sul destaca-se como o maior colégio eleitoral da região do Juruá, contando com 64.167 votantes.

Completando o grupo dos municípios com maior número de eleitores, aparecem Sena Madureira, com 30.905; e Tarauacá, com 30.033, seguidos de perto por Feijó, com 24.230; e Brasiléia, com 19.993.

No Acre, o contingente de cidadãos aptos a ir às urnas registrou um crescimento de 0,31% em relação ao pleito de 2024, acompanhado de um avanço expressivo na consolidação do cadastramento biométrico em todo o estado.

De acordo com o balanço do tribunal, o Acre conta atualmente com 614.375 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. O número representa um acréscimo de 1.927 votantes em comparação com o eleitorado de 2024, quando o estado somava 612.448 pessoas habilitadas para o pleito municipal.

Confira a lista completa do eleitorado por município:

  • Rio Branco: 270.350
  • Cruzeiro do Sul: 64.167
  • Sena Madureira: 30.905
  • Tarauacá: 30.033
  • Feijó: 24.230
  • Brasiléia: 19.993
  • Senador Guiomard: 18.670
  • Mâncio Lima: 14.659
  • Epitaciolândia: 14.604
  • Porto Acre: 14.268
  • Plácido de Castro: 12.305
  • Xapuri: 12.268
  • Rodrigues Alves: 12.143
  • Marechal Thaumaturgo: 11.857
  • Bujari: 11.148
  • Acrelândia: 10.220
  • Manoel Urbano: 8.621
  • Capixaba: 8.164
  • Porto Walter: 7.998
  • Assis Brasil: 7.290
  • Jordão: 6.003
  • Santa Rosa do Purus: 3.961

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