O Acre conta atualmente com 614.375 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano

Acre tem mais de 600 mil eleitores aptos — Foto: Reprodução

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, na última segunda-feira (20), os números do eleitorado brasileiro, revelando a distribuição dos cidadãos aptos a votar em cada um dos 22 municípios do Acre.

Ao todo, o cenário estadual é marcado por expressiva concentração de votos na capital, somada a municípios na região do Juruá, Purus e nas fronteiras.

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Encabeçando a lista de forma isolada, a capital Rio Branco concentra a maior força política do estado, com 270.350 eleitores. Em segundo lugar, Cruzeiro do Sul destaca-se como o maior colégio eleitoral da região do Juruá, contando com 64.167 votantes.

Completando o grupo dos municípios com maior número de eleitores, aparecem Sena Madureira, com 30.905; e Tarauacá, com 30.033, seguidos de perto por Feijó, com 24.230; e Brasiléia, com 19.993.

No Acre, o contingente de cidadãos aptos a ir às urnas registrou um crescimento de 0,31% em relação ao pleito de 2024, acompanhado de um avanço expressivo na consolidação do cadastramento biométrico em todo o estado.

De acordo com o balanço do tribunal, o Acre conta atualmente com 614.375 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. O número representa um acréscimo de 1.927 votantes em comparação com o eleitorado de 2024, quando o estado somava 612.448 pessoas habilitadas para o pleito municipal.

Confira a lista completa do eleitorado por município: