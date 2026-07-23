O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, na última segunda-feira (20), os números do eleitorado brasileiro, revelando a distribuição dos cidadãos aptos a votar em cada um dos 22 municípios do Acre.
Ao todo, o cenário estadual é marcado por expressiva concentração de votos na capital, somada a municípios na região do Juruá, Purus e nas fronteiras.
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Encabeçando a lista de forma isolada, a capital Rio Branco concentra a maior força política do estado, com 270.350 eleitores. Em segundo lugar, Cruzeiro do Sul destaca-se como o maior colégio eleitoral da região do Juruá, contando com 64.167 votantes.
Completando o grupo dos municípios com maior número de eleitores, aparecem Sena Madureira, com 30.905; e Tarauacá, com 30.033, seguidos de perto por Feijó, com 24.230; e Brasiléia, com 19.993.
No Acre, o contingente de cidadãos aptos a ir às urnas registrou um crescimento de 0,31% em relação ao pleito de 2024, acompanhado de um avanço expressivo na consolidação do cadastramento biométrico em todo o estado.
De acordo com o balanço do tribunal, o Acre conta atualmente com 614.375 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. O número representa um acréscimo de 1.927 votantes em comparação com o eleitorado de 2024, quando o estado somava 612.448 pessoas habilitadas para o pleito municipal.
Confira a lista completa do eleitorado por município:
- Rio Branco: 270.350
- Cruzeiro do Sul: 64.167
- Sena Madureira: 30.905
- Tarauacá: 30.033
- Feijó: 24.230
- Brasiléia: 19.993
- Senador Guiomard: 18.670
- Mâncio Lima: 14.659
- Epitaciolândia: 14.604
- Porto Acre: 14.268
- Plácido de Castro: 12.305
- Xapuri: 12.268
- Rodrigues Alves: 12.143
- Marechal Thaumaturgo: 11.857
- Bujari: 11.148
- Acrelândia: 10.220
- Manoel Urbano: 8.621
- Capixaba: 8.164
- Porto Walter: 7.998
- Assis Brasil: 7.290
- Jordão: 6.003
- Santa Rosa do Purus: 3.961