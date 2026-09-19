23/09/2026
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Vítima fatal de acidente na BR-317 é identificada; prefeitura lamenta

Clebson Alves da Silva, de 50 anos, morreu após caminhonete capotar na rodovia neste sábado (19)

Por Anne Nascimento, ContilNetAtualizado
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Vítima fatal de acidente na BR-317 é identificada; prefeitura lamenta

Foi identificada como Clebson Alves da Silva, de 50 anos, a vítima que morreu no acidente envolvendo uma caminhonete registrado na manhã deste sábado (19), na BR-317, no sentido de Assis Brasil.

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A identificação foi confirmada pela Prefeitura de Brasiléia, que publicou uma nota de pesar pela morte do morador. Clebson deixa dois filhos e um neto.

Conforme informado anteriormente pelo ContilNet, a caminhonete em que a vítima estava capotou na rodovia. Equipes de atendimento e socorro foram acionadas para atender a ocorrência, e os demais ocupantes do veículo foram encaminhados para uma unidade de saúde.

Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde dos outros ocupantes nem sobre as circunstâncias que teriam provocado o acidente.

A Prefeitura de Brasiléia publicou uma nota lamentando a morte de Clebson Alves da Silva e prestando solidariedade aos familiares e amigos.

Confira a nota na íntegra:

É com imenso pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome do Prefeito Carlinhos do Pelado e do Vice-Prefeito Amaral do Gelo, expressa suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos pelo falecimento de Clebson Alves da Silva, ocorrido neste sábado, 19 de setembro de 2026.

Clebson Alves da Silva, tinha 50 anos, deixa 02 filhos e 01 neto.

Sua memória permanecerá viva entre seus entes queridos, que sempre a recordarão com amor e saudade.

Que Deus conforte a família, amigos e colegas neste momento de dor, e que as boas lembranças sempre ilustre nossos pensamentos.

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