Mortes no trânsito disparam 66,7% no Acre e agosto vira mês mais letal de 2026

Estado teve 15 vítimas fatais no oitavo mês do ano, segundo dados do Sinesp

Estado contabilizou 15 mortes no trânsito, segundo dados do Sinesp. — Foto: Reprodução

O número de mortes no trânsito aumentou 66,7% no Acre em agosto, segundo dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). Foram 15 vítimas no mês, contra nove mortes registradas em julho.

Com seis mortes a mais que no mês anterior, agosto passou a ser o mês com maior número de vítimas no trânsito no Acre em 2026, considerando o período de janeiro a agosto.

Os dados mostram uma oscilação no número de mortes ao longo do ano. Em janeiro, foram registradas 10 vítimas. O número caiu para cinco em fevereiro e subiu para sete em março. Abril teve o menor registro do ano, com duas mortes. A partir de maio, os números voltaram a subir: foram 10 vítimas em maio, 11 em junho, nove em julho e 15 em agosto.

Entre as vítimas registradas no acumulado de janeiro a agosto, 59 eram homens e 10 eram mulheres.

Tarauacá teve cinco mortes em agosto

Os dados municipais mostram que Tarauacá concentrou o maior número de mortes no trânsito em agosto, com cinco vítimas.

Na sequência aparecem Cruzeiro do Sul e Rio Branco, com três vítimas cada, e Plácido de Castro, com duas. Sena Madureira e Senador Guiomard registraram uma morte cada.

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Os demais municípios do Acre não tiveram vítimas registradas no levantamento referente a agosto.

Alta interrompe sequência de oscilação

A diferença entre julho e agosto chama atenção porque o mês anterior havia registrado nove vítimas. Com as 15 mortes de agosto, o indicador apresentou crescimento de seis casos em apenas um mês.

No acumulado de 2026, porém, o número de vítimas ainda apresenta queda de 6,76% em relação ao mesmo período de 2025, segundo o recorte apresentado nos dados do Sinesp.