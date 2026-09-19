23/09/2026
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Mortes no trânsito disparam 66,7% no Acre e agosto vira mês mais letal de 2026

Estado teve 15 vítimas fatais no oitavo mês do ano, segundo dados do Sinesp

Por Anne Nascimento, ContilNetAtualizado
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Mortes no trânsito disparam 66,7% no Acre e agosto vira mês mais letal de 2026
Estado contabilizou 15 mortes no trânsito, segundo dados do Sinesp. — Foto: Reprodução

O número de mortes no trânsito aumentou 66,7% no Acre em agosto, segundo dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). Foram 15 vítimas no mês, contra nove mortes registradas em julho.

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Com seis mortes a mais que no mês anterior, agosto passou a ser o mês com maior número de vítimas no trânsito no Acre em 2026, considerando o período de janeiro a agosto.

Os dados mostram uma oscilação no número de mortes ao longo do ano. Em janeiro, foram registradas 10 vítimas. O número caiu para cinco em fevereiro e subiu para sete em março. Abril teve o menor registro do ano, com duas mortes. A partir de maio, os números voltaram a subir: foram 10 vítimas em maio, 11 em junho, nove em julho e 15 em agosto.

Entre as vítimas registradas no acumulado de janeiro a agosto, 59 eram homens e 10 eram mulheres.

Dados mostram uma oscilação no número de mortes ao longo do ano. — Foto: Reprodução/Sinesp

Tarauacá teve cinco mortes em agosto

Os dados municipais mostram que Tarauacá concentrou o maior número de mortes no trânsito em agosto, com cinco vítimas.

Na sequência aparecem Cruzeiro do Sul e Rio Branco, com três vítimas cada, e Plácido de Castro, com duas. Sena Madureira e Senador Guiomard registraram uma morte cada.

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Os demais municípios do Acre não tiveram vítimas registradas no levantamento referente a agosto.

Alta interrompe sequência de oscilação

A diferença entre julho e agosto chama atenção porque o mês anterior havia registrado nove vítimas. Com as 15 mortes de agosto, o indicador apresentou crescimento de seis casos em apenas um mês.

No acumulado de 2026, porém, o número de vítimas ainda apresenta queda de 6,76% em relação ao mesmo período de 2025, segundo o recorte apresentado nos dados do Sinesp.

 

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