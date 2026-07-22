DNIT apresenta projeto de R$ 5 bi para reconstrução definitiva da BR-364

A previsão do órgão é concluir o processo licitatório nas próximas semanas | Foto: Reprodução

A reconstrução definitiva da BR-364, principal corredor terrestre entre o Vale do Juruá e o restante do Acre, foi apresentada nesta terça-feira (21) ao prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima. Durante a reunião, o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, Ricardo Araújo, detalhou o projeto, que prevê uma nova estrutura para a rodovia e um investimento estimado em R$ 5 bilhões.

A proposta foi desenvolvida com base em estudos geotécnicos realizados ao longo dos últimos anos e prevê a utilização do macadame hidráulico, técnica considerada mais adequada às características do solo acreano. Segundo o DNIT, o método proporciona uma base mais resistente, reduzindo os impactos causados pelas chuvas intensas e pelas constantes movimentações do terreno, fatores que comprometem a durabilidade do pavimento.

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A previsão do órgão é concluir o processo licitatório nas próximas semanas para que as obras tenham início entre agosto e setembro. Enquanto isso, equipes seguem executando intervenções emergenciais nos trechos mais críticos da BR-364, com o objetivo de restabelecer as condições de tráfego até o fim de agosto.

Ricardo Araújo explicou que a reconstrução foi definida após anos de análises técnicas. Pavimentada entre 2000 e 2013, a rodovia começou a apresentar falhas estruturais poucos anos depois da conclusão. Os levantamentos realizados desde 2014 indicaram que operações convencionais de tapa-buracos e recapeamento não seriam suficientes para garantir uma solução duradoura.

“Viemos apresentar ao prefeito e à equipe da prefeitura todo o planejamento da recuperação da BR-364. Nossa meta é concluir os serviços de manutenção em andamento até o final de agosto, eliminando os buracos e melhorando a trafegabilidade, enquanto avançamos na licitação da reconstrução definitiva”, afirmou o superintendente.

O projeto contempla um trecho de 416,4 quilômetros, entre Sena Madureira e o Rio Liberdade, considerado um dos mais importantes para a integração do estado. Os recursos deverão ser provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), e a execução da obra está estimada entre cinco e seis anos.

Ao comentar a iniciativa, Zequinha Lima destacou a importância estratégica da BR-364 para o Vale do Juruá. Segundo o prefeito, a rodovia é indispensável para o transporte de passageiros, o escoamento da produção, o abastecimento dos municípios e o acesso da população a serviços essenciais, especialmente na área da saúde.

“O planejamento apresentado pelo DNIT renova a expectativa de que a região passe a contar com uma rodovia mais segura, resistente e capaz de atender às necessidades da população por muitos anos”, afirmou o prefeito.

Conteúdo Original / Fonte: O Juruá em Tempo