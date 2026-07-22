Segundo a Sesacre, o aumento da mortalidade infantil reforça a necessidade de intensificar o monitoramento da circulação dos vírus respiratórios | Foto: Reprodução

O Boletim Semanal de Síndromes Respiratórias, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) na segunda-feira (21), revela uma mudança no perfil das mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado. Embora o número total de óbitos tenha diminuído nos últimos três anos, crianças e adolescentes passaram a representar a maioria das vítimas em 2026.

A análise considera as semanas epidemiológicas de 1 a 27 dos anos de 2024, 2025 e 2026. No período, o Acre registrou 147 mortes por SRAG em 2024, 97 em 2025 e 50 em 2026, indicando uma redução gradual no total de óbitos.

LEIA TAMBÉM: Acre registra maior número de internações por SRAG dos últimos anos

Apesar da queda geral, o boletim mostra uma mudança importante no comportamento da doença entre as faixas etárias. O grupo de pessoas com 60 anos ou mais apresentou diminuição nas mortes ao longo do triênio. Em contrapartida, as maiores altas foram registradas entre crianças de 0 a 2 anos e de 2 a 9 anos.

Outro dado que chama a atenção é que, nas primeiras 27 semanas de 2026, crianças e adolescentes de até 19 anos concentraram 51% de todas as mortes por SRAG registradas no Acre, evidenciando a necessidade de reforçar as ações de prevenção e imunização voltadas ao público infantojuvenil.

Além da análise dos óbitos, o boletim apresenta uma tabela com as taxas de cobertura vacinal dos grupos prioritários em diversos municípios acreanos. Os dados estão organizados por regionais de saúde: Alto Acre, Baixo Acre e Juruá. As informações permitem acompanhar o avanço da vacinação em cada região do estado.

As informações foram extraídas do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), com atualização de 11 de julho de 2026. A Sesacre ressalta que os dados referentes a 2026 ainda são preliminares e podem sofrer alterações conforme novas notificações sejam incorporadas ao sistema.