A conta do clima: França pagará centenas de milhões de euros em ajuda a agricultores

PARIS, 28 Ago (Reuters) – A França ⁠concederá várias centenas de milhões de ⁠euros em indenizações aos agricultores após o calor extremo ‌e a seca do verão europeu terem causado grandes perdas nas colheitas, informaram autoridades do Ministério da Agricultura nesta ‌sexta-feira.

O pacote de ajuda, cujos detalhes serão divulgados na próxima semana, surge após um dos piores períodos de calor e seca da história da França e da Europa Ocidental, que causou danos às safras, pastagens e reservas hídricas.

Cerca ⁠de ‌65% do território francês enfrentou condições de seca que ⁠se estima ocorrerem apenas uma vez a cada 25 anos, enquanto 60% das reservas de águas subterrâneas estavam abaixo dos níveis normais, informaram as autoridades.

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A temperatura média da França atingiu 24,9 graus Celsius em julho de ​2026, ou 3,8°C acima da média sazonal. Esse valor superou os recordes anteriores de 2003, com 24,3°C, e ​de 1976, com 23°C.

Já foram registradas perdas de safra de 50% ou mais em comparação com a média dos últimos anos em várias regiões, chegando a 70% a 80% em algumas localidades.

A produção de milho para ‌grão deve cair 34% e a de ​milho para forragem, 30%, enquanto algumas culturas de hortaliças, incluindo alho-poró, couve-flor, alho, cebola, chalota e feijão, enfrentam perdas de cerca de 50%.

Os ⁠produtores franceses afirmaram ​que a safra ​de batata pode sofrer uma redução de 23% e a de beterraba sacarina, ⁠de mais de 20%, devido ​às condições climáticas adversas.

Culturas de pequenas frutas vermelhas, como cerejas, groselhas pretas e groselhas vermelhas, foram, em alguns casos, totalmente perdidas, ​assim como certas culturas de alcachofra não irrigadas localmente.

Mais da metade das pastagens, utilizadas para alimentar ​o gado, estão ⁠gravemente degradadas na maioria das regiões. O crescimento das pastagens estava 36% abaixo ⁠da média de 1989 a 2018 até 20 de agosto.

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Os incêndios florestais afetaram terras agrícolas ou florestais em todas as regiões francesas, com áreas agrícolas danificadas ultrapassando 500 hectares nas regiões mais afetadas.

(Reportagem de Gus Trompiz e Sybille de La ​Hamaide)

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Reuters.

Conteúdo Original / Fonte: Reuters