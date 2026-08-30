Grupo de ransomware diz ter roubado dados de Berlim e põe em leilão

Por Maria Martinez e AJ Vicens

BERLIM, ⁠28 Ago (Reuters) – Um grupo de ransomware ⁠anunciou nesta sexta-feira que abriu leilão de uma grande ‌quantidade de dados que roubou de órgãos públicos de Berlim, e as autoridades municipais da cidade alemã se recusaram a ‌pagar.

O grupo Rhysida, que segundo pesquisadores opera a partir da Rússia ou da Europa Oriental, informou em seu site que roubou 5,79 terabytes de dados, incluindo 46.500 contratos, além de emails, números de telefone, senhas e informações confidenciais.

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O grupo anunciou um leilão ⁠dos ‌dados a um preço inicial de 30 bitcoins com ⁠duração de pouco menos de sete dias, exibindo uma contagem regressiva em seu site. O bitcoin era negociado a US$77.650 nesta sexta-feira.

O ataque hacker contra Berlim ocorre menos de um mês antes das eleições que a cidade-estado realizará ​em 20 de setembro.

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“BERLIM NÃO SE SUBMETERÁ À EXTORSÃO”

A emissora RBB informou na noite de quinta-feira que Berlim recebeu ​pedidos de resgate, mas não divulgou o valor.

“O estado de Berlim não se submeterá à extorsão”, afirmaram o prefeito de Berlim, Kai Wegner, e a senadora do Interior de Berlim, Iris Spranger, em comunicado conjunto nesta sexta-feira, antes que ‌o grupo de ransomware reivindicasse o ataque ​em seu site.

As autoridades não puderam fornecer detalhes sobre o conteúdo ou o escopo dos dados afetados, pois a extensão da violação ainda estava sendo ⁠avaliada, disse Wegner a ​jornalistas.

Spranger disse que ​a infraestrutura eleitoral da cidade não foi afetada e que, segundo autoridades de ⁠segurança, nenhum dado relacionado à eleição ​havia sido comprometido.

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RANSOMWARE

O Rhysida assumiu a autoria de quase 280 ataques desde que surgiu em junho de 2023, de acordo com a ​plataforma de pesquisa sobre crimes cibernéticos eCrime.ch.

Aproximadamente metade das vítimas está nos EUA, seguidos pelo Reino Unido, ​Canadá e Itália, além ⁠de outros países, de acordo com o Ransom-DB, um serviço de análise e ⁠rastreamento de ransomware.

O grupo tem repetidamente tido como alvo instituições governamentais, como no caso do ataque de outubro de 2023 à British Library. O grupo também assumiu a autoria de ataques ao Exército chileno, escolas, unidades de saúde e empresas de todos os ​portes.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Reuters.

Conteúdo Original / Fonte: Reuters