Ancelotti assume erro tático na eliminação do Brasil para a Noruega

Compartilhar matéria

A principal crítica à eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo foi a postura mais retraída da equipe, que esperou a Noruega em seu campo e apostou nos contra-ataques.

Em entrevista ao ge.globo, o técnico Carlo Ancelotti reconheceu que a mudança na estrutura da equipe, especialmente após a entrada de Neymar, fez o Brasil perder o controle da partida.

Ainda assim, o treinador avaliou que a Seleção estava bem posicionada até a parada para hidratação no segundo tempo.

“Acho que até a parada para hidratação do segundo tempo a equipe estava bem colocada no campo. Tivemos a oportunidade de fazer o gol no pênalti e com o Endrick. A autocrítica que eu posso fazer, que eu fiz depois do jogo, é que mudei a estrutura do time depois da parada para hidratação e aí perdemos o controle do jogo”, afirmou.

Ao comentar o domínio da posse de bola pela Noruega, Ancelotti explicou que sentiu a necessidade de mudar o cenário da partida e, por isso, decidiu colocar Neymar em campo.

“Eu sentia que precisava mudar algo no time. E por isso botei o Neymar, para ter mais qualidade na frente. É um erro avaliar um trabalho só com o resultado. O resultado contra a Noruega foi muito ruim para todo mundo, muito decepcionante, muito triste”, concluiu.

Acompanhe Esportes nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gustavoriguetti.

Conteúdo Original / Fonte: gustavoriguetti