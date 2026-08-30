Após decreto de Trump, Google Maps mostra Lago Ontário como “Lago América”

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Quem estiver nos Estados Unidos e procurar pelo Lago Ontário no Google Maps não conseguirá mais encontrá-lo com esse nome a partir deste fim de semana.

Usuários no país agora verão o menor dos Grandes Lagos identificado como “Lake America” ​​(Lago América) no site, após o decreto do presidente Donald Trump, emitido na quinta-feira, que determinou a mudança na forma como o governo dos EUA se refere ao lago em meio à sua tensa guerra comercial com o Canadá.

“O Sistema de Informações de Nomes Geográficos dos EUA (GNIS) alterou formalmente o nome de ‘Lake Ontario’ para ‘Lake America’ nos Estados Unidos”, afirmou o Google em um comunicado no sábado.

“Como atualizamos o Google Maps para refletir mudanças de nomes em fontes oficiais do governo — que, para os EUA, é o GNIS —, as pessoas que usam o Maps nos EUA verão ‘Lake America’, enquanto aquelas no Canadá continuarão vendo ‘Lake Ontario’.”

A empresa acrescentou que usuários fora dos EUA ou do Canadá verão o nome do lago aparecer de ambas as formas, com “Lake America” ​​entre parênteses após “Lake Ontario”.

No Brasil, Google Maps mostra o nome do lago de ambas as formas, com “Lake America” ​​entre parênteses após “Lake Ontario”. • Google Maps

O Google informou que as mudanças seguem sua “política de longa data para corpos d’água cujos nomes variam de país para país”.

Neste domingo (30), autoridades do governo Trump celebraram a mudança nas redes sociais; o diretor de comunicações da Casa Branca, Steven Chueng, escreveu: “É oficial! LAKE AMERICA no Google Maps”.

Trump publicou um link para uma reportagem sobre a mudança.

Lago Ontário, perto da Ilha Central 24 de junho de 2026 REUTERS/Bhargav Acharya • REUTERS

O Lago Ontário é administrado conjuntamente pelo Canadá e pelos Estados Unidos, conforme o Tratado de Águas de Fronteira, estabelecido no início do século XX para prevenir e resolver disputas sobre o uso das águas compartilhadas.

Embora Trump tenha ampla liberdade para decidir como o governo dos EUA se refere a marcos geográficos, ele não pode obrigar outros países a fazerem o mesmo.

Autoridades canadenses deixaram isso claro.

O primeiro-ministro do país, Mark Carney, afirmou que seu país chamaria “para sempre” de Lago Ontário o lago que se estende pelas fronteiras de ambas as nações.

No sábado, o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, adotou uma postura ainda mais desafiadora ao inaugurar uma placa no lado canadense do lago com os dizeres “Lake Ontario” em letras grandes, seguidos por “Now and Always” (Agora e Sempre).

Em seguida, ele publicou um vídeo nas redes sociais sobre o assunto, posicionando-se diante da placa e dizendo: “Vamos deixar claro: muito antes do presidente Trump, este lago já era chamado de Lago Ontário. E, muito depois de o presidente Trump deixar o cargo, ele ainda será chamado de Lago Ontário.”

O decreto de Trump marca sua mais recente iniciativa de renomeação geográfica.

O presidente tomou medidas para mudar o nome de “Golfo do México” para “Golfo da América” em seu primeiro dia de volta ao cargo, em janeiro de 2024.

O Google seguiu o exemplo, emitindo um comunicado semelhante e afirmando, na ocasião, que havia acatado a mudança de nome.

Alternativas ao Google Maps, incluindo o Waze e o Apple Maps, continuavam a identificar o lago como “Lago Ontário” até a tarde de domingo.

O MapQuest informou rapidamente seus usuários em uma publicação nas redes sociais na quinta-feira: “Não vamos mudar o nome.”

Esse conteúdo foi publicado originalmente emVer original

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Léo Lopes.

Conteúdo Original / Fonte: Léo Lopes