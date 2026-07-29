Arlindinho assume culpa sobre término com Erika Januza: “Não merecia”

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O cantor Arlindinho, 34, falou pela primeira vez nas redes sociais nesta quarta-feira (29) sobre o término do relacionamento com a atriz Erika Januza, 41.

“Nos últimos dias, muita gente acompanhou um episódio da minha vida pessoal. Eu poderia falar sobre versões, interpretações ou circunstâncias. Mas, sinceramente, isso não é o mais importante agora. O que realmente importa é que minhas atitudes decepcionaram pessoas que não mereciam passar por isso”, começou a declaração.

Arlindinho pediu desculpas a Érika e disse que sente muito por ter decepcionado a ex — ressaltando que a admira e a respeita.

“Esse episódio me fez enxergar algumas coisas que preciso olhar com mais coragem. Já estou buscando esse caminho, com o apoio de profissionais, da minha família e da minha fé. É nela que encontro força para enfrentar esse momento, assumir as consequências das minhas escolhas e tentar ser um homem melhor a cada dia”, escreveu.

Ele disse que sabe de sua responsabilidade de aprender com o episódio e pediu respeito das pessoas nesse momento.

“Nenhum erro justifica que outras pessoas continuem sendo feridas. Espero, de verdade, que o tempo e as minhas atitudes me mostrem o compromisso que assumo hoje”, finalizou a declaração.

Entenda o caso

Os boatos de término começaram quando os dois passaram a ser vistos sozinhos em eventos sem usar aliança. Ainda começaram a circular imagens em que o cantor estaria saindo de uma casa de swing acompanhado de duas mulheres.

Érika deixou de seguir o filho de Arlindo Cruz nas redes sociais alguns dias depois, reforçando a hipótese.

Ela se pronunciou em uma publicação que dizia: “Toda fase difícil, toda bagunça, todo ‘por que isso está acontecendo comigo?’ – está silenciosamente se tornando aquilo que vai alimentar o florescimento”.

Ainda desabafou sobre a vida afetiva. “A partir de agora, se perguntarem o que é amor para mim, eu não sei responder, não sei explicar mais. Quem sabe um dia”, declamou a atriz.

O relacionamento entre Erika e o sambista, filho de Arlindo Cruz, começou de forma discreta em outubro de 2025.

O casal assumiu o namoro oficialmente em dezembro e já foi visto junto em diversas ocasiões, incluindo durante o Carnaval, quando Erika desfilou como rainha de bateria da Unidos do Viradouro.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Arlindo Domingos Da Cruz Neto (@arlindinhooficial)

*Com informações de Gabriela Maraccini, da CNN Brasil, e Paulo Vito, em colaboração para a CNN Brasil

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giovanachrist.

Conteúdo Original / Fonte: giovanachrist