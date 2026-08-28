Bayern de Munique x Stuttgart: horário e onde assistir à Bundesliga

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O Bayern de Munique recebe o Stuttgart na Allianz Arena, em Munique, nesta sexta-feira (28), às 15h30 (de Brasília), em jogo válido pela 1ª rodada da Bundesliga.
O Bayern conquistou o 34º título da Bundesliga na temporada passada com 16 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, campanha que incluiu o recorde histórico de gols do campeonato.
A principal baixa da equipe comandada por Kompany para a estreia é Jamal Musiala, afastado por uma questão de saúde de natureza neurológica que o tirou dos dois últimos jogos da pré-temporada, sem prazo definido de retorno.
Já o Stuttgart terminou a Bundesliga 2025-26 na quarta posição e garantiu vaga na Champions League.
O confronto terá transmissão do SporTV, SportyNet, além do tempo real do CNN Esportes.
Onde assistir a Bayern de Munique x Stuttgart:
- TV: SporTV
- Youtube: SportyNet
Ficha técnica de Bayern de Munique x Stuttgart:
- Data: 28/08/2026
- Horário: 15h30
- Local: Allianz Arena, em Munique
- Rodada: 1ª
Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas. Clique aqui para saber maisAcompanhe Esportes nas Redes Sociais
Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anniefigueiredo.