28/08/2026
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Bayern de Munique x Stuttgart: horário e onde assistir à Bundesliga

Por CNN Brasil
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Bayern de Munique x Stuttgart: horário e onde assistir à Bundesliga

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O Bayern de Munique recebe o Stuttgart na Allianz Arena, em Munique, nesta sexta-feira (28), às 15h30 (de Brasília), em jogo válido pela 1ª rodada da Bundesliga.

O Bayern conquistou o 34º título da Bundesliga na temporada passada com 16 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, campanha que incluiu o recorde histórico de gols do campeonato.

A principal baixa da equipe comandada por Kompany para a estreia é Jamal Musiala, afastado por uma questão de saúde de natureza neurológica que o tirou dos dois últimos jogos da pré-temporada, sem prazo definido de retorno.

Já o Stuttgart terminou a Bundesliga 2025-26 na quarta posição e garantiu vaga na Champions League.

O confronto terá transmissão do SporTV, SportyNet, além do tempo real do CNN Esportes. 

Onde assistir a Bayern de Munique x Stuttgart:

  • TV: SporTV
  • Youtube: SportyNet

Ficha técnica de Bayern de Munique x Stuttgart:

  • Data: 28/08/2026
  • Horário: 15h30
  • Local: Allianz Arena, em Munique
  • Rodada:

Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas. Clique aqui para saber maisAcompanhe Esportes nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anniefigueiredo.

Conteúdo Original / Fonte: anniefigueiredo
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