Brasileirão: Com gols no final, Santos vence Remo no Mangueirão

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Com gols marcados no final da partida, o Santos venceu o Remo por 2 a 1 no estádio Mangueirão, em Belém (PA).
Rony e Gabigol marcaram os gols do Peixe, enquanto Marllon descontou para o Remo. Todos os tentos saíram no segundo tempo de jogo.
Agora, o Remo só volta a campo no dia 7 de outubro, uma quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando enfrentará o Grêmio, também em casa, pela 29ª rodada do Brasileiro.
O Santos também terá duas semanas para treinar e descansar. O Peixe só volta a campo no dia 2 de outubro, uma sexta-feira, às 20h (de Brasília), quando enfrentará o São Paulo em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances claras para ambas equipes. O Santos teve uma pequena superioridade em posse de bola, mas foi o Remo quem finalizou mais vezes. Entretanto, apesar de finalizar mais vezes, o Leão da Amazônia não levou tanto perigo ao gol defendido por Diógenes.
O segundo tempo seguiu com poucas chances dos dois lados até os 25 minutos. A primeira grande finalização na segunda etapa aconteceu já aos 20 minutos. Galeano chutou de fora da área e Diógenes fez boa defesa.
A primeira grande oportunidade do Santos foi aos 25 do segundo tempo, com Gabigol. O atacante tentou encobrir o goleiro do Remo, mas o arqueiro defendeu.
Apesar de criar pouco, o Peixe conseguiu chegar ao gol com Rony, aos 32 minutos da segunda etapa. Depois de bela ‘tabelinha’ com Gabigol, Rony apareceu livre para finalizar e balançar as redes.
O empate saiu poucos minutos depois. A defesa do Peixe se enrolou na pequena área, Diógenes saiu mal, a bola ficou com Pikachu, que tocou para Marllon finalizar e marcar.
Entretanto, o empate em 1 a 1 não durou muito tempo no placar. Aos 42 minutos, Bontempo cruzou na area e Gabigol apareceu sozinho para completar para o gol e garantir a vitória santistas.
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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por rafaelvillarroel.