Bruna Biancardi faz festa conjunta para Mel e Helena; veja fotos

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Bruna Biancardi, 32, revelou através das redes sociais nesta quarta-feira (29) que decidiu comemorar o aniversário da filha Mel, 1, junto ao de Helena, 2, filha de Neymar com Amanda Kimberlly.

Nos stories, a influenciadora explicou que não organizou uma celebração anteriormente porque a família estava viajando devido à Copa do Mundo 2026.

“Hoje é dia de Parabéns por aqui, nem vou falar festinha. A gente resolveu fazer uma comemoração, porque no aniversário da Mel e da Helena a gente estava lá na Copa, acabamos não reunindo o pessoal”, disse Biancardi.

Confira o vídeo abaixo:

reunindo pic.twitter.com/QxlGOIpGxU — Só vídeos de celebs (@VideosDeCelebs) July 29, 2026

A influenciadora contou também que outras crianças foram convidadas para celebrar o aniversário das meninas. “Chamamos algumas crianças do convívio delas, para cantar um parabéns aqui em casa. Terão oficinas, atividades, porque eu amo isso. Vai ser uma tarde bem gostosa”, completou ela.

Vale lembrar que o aniversário de Helena aconteceu no dia 3 de julho, já o de Mel foi no dia 5 do mesmo mês. Em meio à Copa do Mundo, a família apenas fez homenagens nas redes sociais, mas não chegou a comemorar as datas com festividades.

Além disso, Neymar foi criticado por não ter levado Helena para os Estados Unidos junto às outras filhas. Na época, no entanto, o jogador publicou uma homenagem nas redes sociais parabenizando a filha.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielacarvalho.

Conteúdo Original / Fonte: gabrielacarvalho