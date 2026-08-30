Calendário econômico: PIB no Brasil e trabalho nos EUA são destaques da semana

A semana que encerra o mês de agosto e inicia o mês de setembro, entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, dá destaque ao dado mais recente do PIB brasileiro, na terça-feira (1º) e aos dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, que começam a ser divulgados na quarta (2) e se estendem até à sexta-feira (4).
A estimativa do Banco Bradesco é de que o PIB tenha uma alta de 0,4% na variação trimestral, mas mostre uma desaceleração em relação ao crescimento de 1,1% registrado nos três primeiros meses do ano. De acordo com o banco, do lado da oferta, o resultado deve ser sustentado pelo desempenho da indústria extrativa. Já do lado da demanda, o consumo das famílias deve crescer em ritmo mais lento do que no trimestre anterior.
Já nos EUA, o destaque fica com o relatório de emprego dos Estados Unidos referente a agosto, previsto para sexta-feira. Na última sexta-feira (28), o Departamento do Trabalho dos EUA informou que a estimativa preliminar da revisão anual do levantamento de emprego baseado em empresas (CES, na sigla em inglês) aponta um ajuste de -79 mil vagas no total de empregos não agrícolas em março de 2026 (-0,1%).
Comece agora!
No setor privado, o ajuste preliminar foi de -178 mil empregos (-0,1%), segundo a pasta.
Brasil
A semana começa com duas divulgações da FGV na segunda-feira (31): o Indicador de Incerteza da Economia e o Índice de Confiança Empresarial, ambos referentes a agosto. Na sequência, o Banco Central divulga o Relatório Focus e a Nota à imprensa sobre Estatísticas Fiscais de julho.
Na terça-feira (1º), a agenda brasileira inclui o IPC-S da FGV e o PIB do segundo trimestre, divulgado pelo IBGE, com variação indicada de 0,4% na comparação trimestral. Também está previsto o PMI da indústria de transformação da S&P Global.
O IPC da Fipe, a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, referente a julho, com indicação de alta de 1,0% na comparação mensal, e o Fluxo Cambial semanal do Banco Central serão divulgados na quarta-feira (2).
Mais próximo do final da semana, na quinta-feira (3), será divulgado o PMI composto da S&P Global. E na sexta-feira (4), a agenda doméstica termina com a Balança Comercial mensal da Secex, referente a agosto.
EUA
Nos Estados Unidos, a semana começa com divulgações na terça-feira, com o PMI da indústria de transformação da S&P Global, o ISM da indústria de transformação e o JOLTS, com o estoque de vagas em aberto de julho.
Continua depois da publicidade
Na quarta-feira (2), a agenda americana traz o emprego no setor privado da ADP, referente a agosto, além do Livro Bege do Federal Reserve.
E na quinta-feira (3), estão previstos a balança comercial de julho, os pedidos semanais de auxílio-desemprego, o PMI composto da S&P Global e o ISM do setor de serviços.
A semana termina na sexta-feira (4) com a divulgação da taxa de desemprego de agosto.
Continua depois da publicidade
Confira a agenda completa:
Segunda-feira
Terça-feira
Continua depois da publicidade
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Continua depois da publicidade
Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Erick Souza.