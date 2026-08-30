Calendário econômico: PIB no Brasil e trabalho nos EUA são destaques da semana

A semana que encerra o mês de agosto e inicia o mês de setembro, entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, dá destaque ao dado mais recente do PIB brasileiro, na terça-feira (1º) e aos dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, que começam a ser divulgados na quarta (2) e se estendem até à sexta-feira (4).

A estimativa do Banco Bradesco é de que o PIB tenha uma alta de 0,4% na variação trimestral, mas mostre uma desaceleração em relação ao crescimento de 1,1% registrado nos três primeiros meses do ano. De acordo com o banco, do lado da oferta, o resultado deve ser sustentado pelo desempenho da indústria extrativa. Já do lado da demanda, o consumo das famílias deve crescer em ritmo mais lento do que no trimestre anterior.

Já nos EUA, o destaque fica com o relatório de emprego dos Estados Unidos referente a agosto, previsto para sexta-feira. Na última sexta-feira (28), o Departamento do Trabalho dos EUA informou que a estimativa preliminar da revisão anual do levantamento de emprego baseado em empresas (CES, na sigla em inglês) aponta um ajuste de -79 mil vagas no total de empregos não agrícolas em março de 2026 (-0,1%).

Comece agora!

No setor privado, o ajuste preliminar foi de -178 mil empregos (-0,1%), segundo a pasta.

Brasil

A semana começa com duas divulgações da FGV na segunda-feira (31): o Indicador de Incerteza da Economia e o Índice de Confiança Empresarial, ambos referentes a agosto. Na sequência, o Banco Central divulga o Relatório Focus e a Nota à imprensa sobre Estatísticas Fiscais de julho.

Na terça-feira (1º), a agenda brasileira inclui o IPC-S da FGV e o PIB do segundo trimestre, divulgado pelo IBGE, com variação indicada de 0,4% na comparação trimestral. Também está previsto o PMI da indústria de transformação da S&P Global.

O IPC da Fipe, a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, referente a julho, com indicação de alta de 1,0% na comparação mensal, e o Fluxo Cambial semanal do Banco Central serão divulgados na quarta-feira (2).

Mais próximo do final da semana, na quinta-feira (3), será divulgado o PMI composto da S&P Global. E na sexta-feira (4), a agenda doméstica termina com a Balança Comercial mensal da Secex, referente a agosto.

EUA

Nos Estados Unidos, a semana começa com divulgações na terça-feira, com o PMI da indústria de transformação da S&P Global, o ISM da indústria de transformação e o JOLTS, com o estoque de vagas em aberto de julho.

Continua depois da publicidade

Na quarta-feira (2), a agenda americana traz o emprego no setor privado da ADP, referente a agosto, além do Livro Bege do Federal Reserve.

E na quinta-feira (3), estão previstos a balança comercial de julho, os pedidos semanais de auxílio-desemprego, o PMI composto da S&P Global e o ISM do setor de serviços.

A semana termina na sexta-feira (4) com a divulgação da taxa de desemprego de agosto.

Continua depois da publicidade

Confira a agenda completa:

Segunda-feira

Data e horaPaísIndicador31/08 — 08:00BrasilFGV: Indicador de Incerteza da Economia (ago)31/08 — 08:00BrasilFGV: Índice de Confiança Empresarial (ago)31/08 — 08:25BrasilBCB: Relatório Focus (semanal)31/08 — 08:30BrasilBCB: Nota à imprensa – Estatísticas Fiscais (jul)31/08 — 09:00AlemanhaÍndice de preços ao consumidor (ago)

Terça-feira

Continua depois da publicidade

Data e horaPaísIndicador01/09 — —BrasilFenabrave: Emplacamentos de veículos01/09 — 04:55AlemanhaS&P Global: Índice PMI da indústria de transformação (ago)01/09 — 05:00Área do EuroS&P Global: Índice PMI da indústria de transformação (ago)01/09 — 06:00Área do EuroÍndice de preços ao consumidor (ago)01/09 — 06:00Área do EuroTaxa de desemprego (jul)01/09 — 08:00BrasilFGV: IPC-S (semanal)01/09 — 09:00BrasilIBGE: PIB (2º tri) 0,4% (tri/tri)01/09 — 10:00BrasilS&P Global: Índice PMI da indústria de transformação (ago)01/09 — 10:45EUAS&P Global: Índice PMI da indústria de transformação (ago)01/09 — 11:00EUAÍndice ISM da indústria de transformação (ago)01/09 — 11:00EUABLS: JOLTS – estoque de vagas em aberto (jul)

Quarta-feira

Data e horaPaísIndicador02/09 — 05:00BrasilFIPE: IPC (mensal)02/09 — 09:00BrasilIBGE: Pesquisa Industrial Mensal (jul) 1,0% (m/m)02/09 — 09:15EUAADP: Emprego no Setor Privado (ago)02/09 — 14:30BrasilBCB: Fluxo Cambial (semanal)02/09 — 15:00EUAFed: Livro Bege02/09 — 22:45ChinaÍndice PMI composto (ago)

Quinta-feira

Data e horaPaísIndicador03/09 — 04:55AlemanhaÍndice PMI composto (ago)03/09 — 05:00Área do EuroÍndice PMI composto (ago)03/09 — 09:30EUABalança comercial (jul)03/09 — 09:30EUAPedidos de auxílio desemprego (semanal)03/09 — 10:00BrasilS&P Global: Índice PMI composto (ago)03/09 — 10:45EUAS&P Global: Índice PMI composto (ago)03/09 — 11:00EUAÍndice ISM do setor de serviços (ago)

Sexta-feira

Continua depois da publicidade

Data e horaPaísIndicador04/09 — 06:00Área do EuroVendas no varejo (jul)04/09 — 09:30EUATaxa de desemprego (ago)04/09 — 15:00BrasilSecex: Balança comercial mensal (ago)

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Erick Souza.

Conteúdo Original / Fonte: Erick Souza