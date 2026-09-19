Carol Peixinho e Thiaguinho celebram 1 ano do filho em festa intimista

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A influenciadora Carol Peixinho, 40, e o cantor Thiaguinho, 42, comemoraram o aniversário de um ano do filho, Bento, neste sábado (19). O casal decidiu marcar o momento com uma festa intimista — nas fotos estão apenas os papais com balões em volta.

“Viva, Bento! Te amamos infinito, filho. Nosso dia foi perfeito: juntinhos, do jeitinho que a gente ama”, escreveu.

Horas antes, Peixinho fez um post emocionado com uma recapitulação do ano de seu primeiro filho.

“Há um ano, tudo ganhou outro tamanho por aqui. O amor ficou maior, o medo também, a alegria ganhou outra dimensão. E a vida… a vida passou a ter outro sentido. Como coube tanta vida dentro de um único ano? E como cabe tanto amor dentro de mim?”, escreveu.

A influenciadora disse que a maternidade transformou sua vida de formas boas e ruins — como a mudança da forma de amar, mas também a culpa para querer fazer o certo com o neném.

“Nesse primeiro ano, aprendi também que ser sua mãe não exige perfeição. Exige presença, amor e verdade. E isso, meu filho, você terá de mim a vida inteira. […] Você trouxe tanta luz para a nossa vida, tanta cor, alegria e significado. Até as coisas mais simples ganharam outro valor porque têm você nelas”, continuou a homenagem.

Carol comentou que a parte que ela mais gosta da maternidade é amamentar, que aprecia a conexão criada no momento em que eles estão vivendo essa troca.

“Eu viveria tudinho novamente. Não tiraria nada desse nosso primeiro capítulo. Sou profundamente grata a Deus por ter me escolhido para ser sua mãezinha. Meu filho, você ainda não faz ideia do quanto é amado. E eu quero que cresça sabendo disso, sentindo isso e encontrando sempre em mim colo, proteção, parceria e amor”, disse.

A mãe de Bento finalizou a homenagem dizendo que considera que sua missão é criar um homem bom e que saiba enxergar a beleza nas coisas simples.

Thiaguinho homenageou filho

O pai do pequeno não deixou o momento passar e escreveu um texto homenageando a esposa e o herdeiro.

“Esse primeiro ano do Bento foi também um ano inteiro vendo nascer, todos os dias, uma mãe maravilhosa. Presente, entregue, cuidadosa, amorosa… Você vive por ele de um jeito que me emociona e aumenta ainda mais a admiração que tenho por você”, escreveu.

O cantor disse se sentir agradecido pela família que formou e pelos planos que ainda colocarão em prática.

“Que Deus proteja sempre o nosso menino, abençoe o nosso amor e guarde a nossa família de todo mal. Amo vocês mais do que consigo explicar. Amo ser nós três.

Amo a gente de um jeito inexplicável. E, Bento… que sorte a sua ter essa mãe”, finalizou a homenagem.

Famosos celebraram aniversário

Nos comentários, os amigos do casal fizeram questão de deixar um recado para os papais.

Sabrina Sato: “Muito amor gente! Que emoção! Parabéns”;

“Muito amor gente! Que emoção! Parabéns”; Regina Casé: “Parabéns, amor! A vocês todos que estão vivendo esse momento tão lindo. Saúde alegria sempre pra essa família que eu amo tanto”;

“Parabéns, amor! A vocês todos que estão vivendo esse momento tão lindo. Saúde alegria sempre pra essa família que eu amo tanto”; Tati Machado: “Amado Bento! Viva esse um ano. Parabéns”;

“Amado Bento! Viva esse um ano. Parabéns”; Claudia Raia: “Viva o Bento! Que fofura, meu Deus”.

Nascimento do filho

Bento nasceu na madrugada do dia 19 de setembro de 2025, no Hospital Pro Matre, em São Paulo.

O casal compartilhou a notícia da chegada do pequeno por meio de uma postagem nas redes sociais. “Oi, gente! Cheguei! Sou eu, Bento! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria!”, escreveram os famosos na legenda.

Carol Peixinho e Thiaguinho estão juntos desde 2021.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Cárol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giovanachrist.

Conteúdo Original / Fonte: giovanachrist