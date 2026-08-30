Chanceler da Alemanha diz que vitória do AfD afastaria investidores estrangeiros

BERLIM, 30 Ago (Reuters) – O chanceler ⁠alemão, Friedrich Merz, afirmou neste ⁠domingo que uma vitória do partido de extrema-direita ‌AfD nas eleições regionais da próxima semana na Saxônia-Anhalt prejudicaria o Estado do leste do país e ‌dissuadiria empresas estrangeiras de investir na região.

“Não consigo imaginar investidores internacionais participando de uma cerimônia de inauguração com um ministro-presidente do AfD para instalar novas fábricas e abrir novos negócios na Saxônia-Anhalt”, disse ele à ⁠emissora ‌pública ARD em uma entrevista.

“No entanto, essa é ⁠uma decisão que cabe aos eleitores da Saxônia-Anhalt. O Estado sofrerá danos consideráveis se as coisas acontecerem da maneira que tememos agora”, disse Merz.

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O partido anti-imigração AfD (Alternativa para a Alemanha) detém atualmente uma ​forte liderança nas pesquisas de opinião, com 42%, contra 22% dos democratas-cristãos conservadores de Merz, de ​acordo com uma pesquisa recente.

Se esse nível de apoio permanecer inalterado até a eleição de 6 de setembro, isso provavelmente deixaria o AfD um pouco aquém da maioria absoluta de cadeiras no Parlamento ‌estadual. Mas o resultado da votação ​pode depender de se os partidos menores ultrapassarem o limite mínimo de 5% necessário para entrar no Parlamento.

Todos os principais partidos ⁠afirmaram que não ​formarão uma ​coalizão com o AfD, o que significa que o atual primeiro-ministro estadual ⁠da CDU, Sven Schulze, poderá ​tentar formar uma coalizão por conta própria ou um governo minoritário por meio de algum tipo de acordo de ​cooperação com outros partidos.

Merz, que descartou repetidamente a cooperação tanto com o AfD quanto com ​o partido ⁠Esquerda (extrema-esquerda), se recusou a dizer o que a CDU faria caso o ⁠AfD não alcançasse a maioria absoluta.

“Avaliaremos a situação à luz do resultado eleitoral e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir que a Saxônia-Anhalt caia nas mãos dos radicais”, afirmou ele.

(Reportagem de James ​Mackenzie)

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Reuters.

Conteúdo Original / Fonte: Reuters