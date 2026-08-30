30/08/2026
ContilNet Notícias Logo

Chanceler da Alemanha diz que vitória do AfD afastaria investidores estrangeiros

Por InfoMoney
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Chanceler da Alemanha diz que vitória do AfD afastaria investidores estrangeiros

BERLIM, 30 Ago (Reuters) – O chanceler ⁠alemão, Friedrich Merz, afirmou neste ⁠domingo que uma vitória do partido de extrema-direita ‌AfD nas eleições regionais da próxima semana na Saxônia-Anhalt prejudicaria o Estado do leste do país e ‌dissuadiria empresas estrangeiras de investir na região.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

“Não consigo imaginar investidores internacionais participando de uma cerimônia de inauguração com um ministro-presidente do AfD para instalar novas fábricas e abrir novos negócios na Saxônia-Anhalt”, disse ele à ⁠emissora ‌pública ARD em uma entrevista.

“No entanto, essa é ⁠uma decisão que cabe aos eleitores da Saxônia-Anhalt. O Estado sofrerá danos consideráveis se as coisas acontecerem da maneira que tememos agora”, disse Merz.

Comece agora!

O partido anti-imigração AfD (Alternativa para a Alemanha) detém atualmente uma ​forte liderança nas pesquisas de opinião, com 42%, contra 22% dos democratas-cristãos conservadores de Merz, de ​acordo com uma pesquisa recente.

Se esse nível de apoio permanecer inalterado até a eleição de 6 de setembro, isso provavelmente deixaria o AfD um pouco aquém da maioria absoluta de cadeiras no Parlamento ‌estadual. Mas o resultado da votação ​pode depender de se os partidos menores ultrapassarem o limite mínimo de 5% necessário para entrar no Parlamento.

Todos os principais partidos ⁠afirmaram que não ​formarão uma ​coalizão com o AfD, o que significa que o atual primeiro-ministro estadual ⁠da CDU, Sven Schulze, poderá ​tentar formar uma coalizão por conta própria ou um governo minoritário por meio de algum tipo de acordo de ​cooperação com outros partidos.

Merz, que descartou repetidamente a cooperação tanto com o AfD quanto com ​o partido ⁠Esquerda (extrema-esquerda), se recusou a dizer o que a CDU faria caso o ⁠AfD não alcançasse a maioria absoluta.

“Avaliaremos a situação à luz do resultado eleitoral e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir que a Saxônia-Anhalt caia nas mãos dos radicais”, afirmou ele.

(Reportagem de James ​Mackenzie)

Continua depois da publicidade

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Reuters.

Conteúdo Original / Fonte: Reuters
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.