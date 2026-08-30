Com El Niño, navio paga recorde de R$ 27 milhões para atravessar o Canal do Panamá

Um navio com gás liquefeito de petróleo pagou US$ 5,3 milhões de dólares (R$ 27 milhões) para antecipar sua passagem pelo Canal do Panamá, que em uma semana vai reduzir o nível de tráfego devido ao fenômeno El Niño.

O canal, por onde trafegam 5% do comércio marítimo mundial, reduzirá a partir de 3 de setembro o número de trânsitos diários de 36 para 34 navios. Doze dias depois, o número será reduzido para 32 para economizar água, devido ao baixo nível dos lagos que abastecem a via.

O local funciona com água da chuva armazenada nos lagos artificiais de Gatún e Alhajuela, cujo nível diminuiu devido aos efeitos adversos do fenômeno El Niño.

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A administradora designada do canal, Ilya Espino de Marotta, confirmou à AFP que um navio pagou US$ 5,3 milhões para cruzar a rota, mas não revelou detalhes sobre a embarcação.

A agência Bloomberg informou que a empresa sul-coreana SK Gas efetuou o pagamento para que o navio G. Spirit atravesse o canal em 1º de setembro, dois dias antes do início das restrições de trânsito.

— Tivemos três leilões um pouquinho elevados ultimamente — disse Espino de Marotta, confirmando que o valor pago “é a maior quantia” até o momento.

Nove em cada dez travessias pelo canal são programadas por reservas. As vagas restantes ou os trânsitos modificados por alguma contingência de última hora são leiloados.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Agência O Globo.

Conteúdo Original / Fonte: Agência O Globo