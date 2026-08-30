(Bloomberg) — O Brasil está prestes a dar início à temporada de plantio, mas agricultores como Irineu Orth não estão celebrando o que será um ano recorde para as safras de soja. Isso porque a crise global do diesel está colidindo com um pico sazonal na demanda pelo combustível de trabalho pesado.

O Brasil é o maior exportador mundial de muitas safras-chave: soja, algodão, café, açúcar e suco de laranja. Para colher essas safras, os agricultores precisam de diesel para abastecer tratores e caminhões. Um aperto nos custos dos agricultores pode se propagar pelas cadeias de suprimentos globais.

E como o Brasil é o maior importador de diesel depois da Austrália, o pico da temporada de plantio para ajudar a alimentar o mundo deve piorar a crise global do diesel. O Brasil está se tornando novamente muito dependente das importações americanas, e isso pode potencialmente se traduzir em preços mais altos nos EUA, o maior fornecedor mundial do combustível, bem na véspera das eleições de meio de mandato.

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Orth está se preparando para semear uma área de 22.000 acres, quase do tamanho da Disney World. “Tudo o que nós, agricultores, fazemos, de uma forma ou de outra, envolve diesel, e os custos estão simplesmente consumindo nossa margem de lucro”, disse ele.

A guerra no Irã desorganizou os mercados globais de energia, mas embora parte do petróleo bruto esteja agora saindo do Estreito de Ormuz, os embarques de produtos refinados feitos a partir do petróleo bruto, como o diesel, caíram para um fio de água através da via navegável. Enquanto isso, a Rússia, um dos principais fornecedores de diesel, proibiu as exportações em meio a ataques ucranianos a refinarias, apertando ainda mais os mercados globais.

A demanda por diesel fabricado nos EUA, já extremamente alta, deve aumentar ainda mais nos próximos meses, à medida que a temporada de plantio de soja e algodão do Brasil começa e os agricultores vendem a safra de milho de inverno recém-colhida. A sobreposição sazonal de plantio e colheita leva a demanda por diesel a níveis de pico, quase 200.000 barris por dia acima dos padrões de entressafra.

Em três dos últimos quatro anos, as importações brasileiras de diesel e gasóleo atingiram o pico todo mês de setembro, de acordo com dados da Vortexa Ltd.

Os agricultores que estão preparando seus John Deeres agora enfrentam os maiores preços sazonais de diesel em quatro anos, enquanto os conflitos globais estão desorganizando as rotas comerciais.

Os produtores americanos de combustível, que antes forneciam mais de 80% do diesel importado pelo Brasil, viram sua participação no mercado encolher desde o início da guerra da Rússia na Ucrânia em 2022. O diesel russo, cortado do mercado europeu por causa da guerra, começou a fluir para a Turquia, Brasil e países africanos.

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Essa tendência se inverteu em alguns momentos, inclusive neste verão. Em julho, quando a Rússia proibiu as exportações, o Brasil comprou a maior quantidade de diesel dos EUA em quase quatro anos, de acordo com dados alfandegários do país compilados pela Bloomberg. As importações da Rússia caíram mais da metade em relação a maio.

E outros fornecedores que anteriormente desempenharam papéis de apoio, como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, estão limitados pelo tráfego intermitente através do Estreito de Ormuz.

Por sua vez, as refinarias brasileiras estão operando “de forma bastante eficiente”, perto da marca de 95% de utilização, de acordo com Susan Bell, vice-presidente sênior de pesquisa de downstream da Rystad Energy. Ainda assim, o país precisa importar diesel para atender à demanda.

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O país está agora incomumente dependente do combustível dos EUA. Mas “os EUA realmente não têm mais estoques para recompor isso”, disse Bell.

Os produtores americanos de combustível estão operando em um ritmo visto pela última vez antes da pandemia de Covid-19, com a produção de diesel bem acima da média para esta época do ano. A margem de lucro para produzir diesel está pairando perto das máximas históricas, e as exportações estabeleceram um novo recorde semanal no início de agosto. Enquanto isso, os estoques dos EUA estão nos níveis sazonais mais baixos já registrados, poucas semanas antes do início de sua própria temporada de colheita e do início do estoque de óleo de aquecimento pelas empresas de aquecimento residencial, que é efetivamente intercambiável com o diesel.

Isso não deixa nenhuma alavanca clara para puxar e aumentar drasticamente a oferta.

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“Setembro é um dos meses mais fortes do ano”, disse Bell. “Você tem a temporada de plantio no Hemisfério Sul, a temporada de colheita no Hemisfério Norte, e a demanda por diesel e gasóleo realmente atinge o pico em outubro.”

Atualmente, uma pequena flotilha de navios-tanque dos portos do Golfo dos EUA transportando combustível está a caminho da maior economia da América Latina. É verdade que existem outros fornecedores potenciais para o país. A economia do transporte marítimo mostra que o diesel de Ulsan, Coreia do Sul, é atualmente a opção mais viável para chegar a Santos, enquanto a matemática está se tornando menos favorável para embarques dos EUA, disse Nikolas Plonski, analista de mercado de petróleo da Sparta Commodities.

Mas isso é válido apenas até o final de outubro. Depois disso, com a demanda por diesel ainda elevada e a temporada de plantio do Brasil em andamento até dezembro, as exportações de Houston se tornarão viáveis novamente.

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Por enquanto, o mercado global de diesel parece que pode passar pelo outono sem mergulhar em um verdadeiro ponto de crise, com filas nos postos de gasolina e destruição generalizada da demanda.

Mas esse cenário também não está tão distante, disse Bell.

“Estamos meio que na faca do equilíbrio”, disse Bell. “Basta uma grande refinaria nos EUA parar de forma não planejada.”

Agricultores como Orth, de 76 anos, dizem que não há muito que possam fazer para compensar os altos preços nas bombas. Ele terminou de colher a safra de inverno esta semana e planeja iniciar o plantio em sua fazenda no estado da Bahia até meados de setembro.

“Se há algo que aprendi desde que dirigi meu primeiro trator aos 12 anos é que, como agricultor, você precisa seguir em frente”, disse ele. “Você faz o que precisa ser feito.”

Embora os preços do diesel no Brasil permaneçam altos, eles diminuíram em relação aos picos de março, com as refinarias da Petrobras operando a plena capacidade, levantando preocupações sobre a sustentabilidade desses ritmos, disse Isabella Chiodi, analista da Energy Aspects Ltd, em Houston.

“Se uma das grandes refinarias tivesse uma parada, as importações, especialmente da Costa do Golfo dos EUA, aumentariam substancialmente”, disse ela.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Bloomberg.

Conteúdo Original / Fonte: Bloomberg