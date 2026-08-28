Crystal Palace x Manchester City: horário e onde assistir ao jogo

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Crystal Palace e Manchester City se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da Premier League 2026-27, o Campeonato Inglês, no Selhurst Park Stadium, em Londres, na Inglaterra.
A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming). O CNN Esportes acompanha em tempo real.
Onde assistir a Crystal Palace x Manchester City pela Premier League
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
Ficha técnica de Crystal Palace x Manchester City pela Premier League
- Data: 28/08/2026 (sexta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Selhurst Park Stadium, Londres – ING
- Rodada: 2ª rodada da Premier League
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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por ludmilacandal.
Conteúdo Original / Fonte: ludmilacandal