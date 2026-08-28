28/08/2026
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Crystal Palace x Manchester City: horário e onde assistir ao jogo

Por CNN Brasil
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Crystal Palace x Manchester City: horário e onde assistir ao jogo

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Crystal Palace e Manchester City se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da Premier League 2026-27, o Campeonato Inglês, no Selhurst Park Stadium, em Londres, na Inglaterra.

A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming). O CNN Esportes acompanha em tempo real.

Onde assistir a Crystal Palace x Manchester City pela Premier League

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

Ficha técnica de Crystal Palace x Manchester City pela Premier League

  • Data: 28/08/2026 (sexta-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Selhurst Park Stadium, Londres – ING
  • Rodada: 2ª rodada da Premier League

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por ludmilacandal.

Conteúdo Original / Fonte: ludmilacandal
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