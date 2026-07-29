Davi Brito fala sobre casamento no civil sem família: “Era eu e ela”

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O casamento no civil de Davi Brito com Emilly Araujo gerou repercussão entre a família do ex-BBB, que se pronunciou ao não ser convidada para a ocasião. Nas redes, o empresário falou sobre ter decidido se casar um mês após ter começado o namoro.

O ex-BBB usou as redes sociais para comentar a decisão que surpreendeu os seguidores e familiares e citou que a intenção do civil era fazer uma coisa particular. “Sabemos que hoje tem muita inveja, muito olho grande, muita gente querendo mal, mas a Bíblia diz que Deus é conosco (…) E só tenho a agradecer a Deus. Hoje a gente fez, eu e ela mesmo, um casamento no civil. Depois vamos fazer uma festa mais para frente, vamos nos organizar com muito cuidado, preparação e planejamento, eu vou divulgar com vocês. Esse momento vai chegar.”

“Muita gente me ligando, me dando parabéns, muito obrigada. Hoje resolvemos juntar as bodas, assumir nosso relacionamento de uma vez por todas e nos casar. Todo mundo um dia tem que se casar, e eu não vou ficar enrolando ela. Casou e já foi”, acrescentou Davi, dizendo que se sentia realizado por dar um passo tão importante, que era um sonho da parceira. Ele ainda comentou que a Emilly e ele estavam arrumando a mudança da influenciadora para sua casa.

Entenda polêmica envolvendo mãe e irmã de Davi Brito

Ao anunciar que havia se casado nas redes sociais, a mãe do ex-BBB, Elisângela Brito, se emocionou em uma live do TikTok ao dizer que não acreditava na união. Ela ressaltou que conhecia a influenciadora há apenas quatro meses.

Após o pronunciamento de Elisângela, Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24, negou ter reagido de forma negativa à união. “Não disse nada, desejei e continuo desejando a felicidade de ambos! Me deixem em paz e parem de falar o que não sabem”, e acrescentou que desejava que viessem mais festas de casamento no futuro.

Casamento de Davi Brito e Emilly Araujo

Davi Brito, campeão do BBB 24, anunciou na última terça-feira (28) que oficializou a união com a influenciadora Emilly Araujo. A notícia foi compartilhada cerca de um mês após o casal tornar o relacionamento público.

Por meio de uma publicação conjunta no Instagram, os dois revelaram que assinaram os documentos no cartório, marcando o início oficial da vida a dois.

“Hoje demos o primeiro passo oficial da nossa história. Assinamos no cartório, diante da lei, mas principalmente diante da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado”, escreveram.

Davi também destacou que esse é apenas o começo da nova fase do casal e adiantou que uma celebração com familiares e amigos será realizada em breve. Na publicação, o influenciador ainda agradeceu pela nova etapa da vida: “Que Deus continue guiando cada passo da nossa união, fortalecendo o nosso amor, a nossa parceria e os nossos sonhos.”

*Publicada por Larissa Santos.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasantos.

Conteúdo Original / Fonte: larissasantos