Day Trade hoje (28): Ibovespa amplia sequência de altas; até onde pode ir?

O Ibovespa encerrou a última sessão em alta de 0,31%, aos 175.135 pontos, completando o sétimo avanço consecutivo. Durante o pregão, o índice oscilou entre a mínima de 173.660 pontos e a máxima de 175.557 pontos.

Na minha leitura, a sequência positiva e o fechamento próximo da máxima preservam o domínio do fluxo comprador. O movimento mantém o Ibovespa em recuperação, mas a proximidade de resistências importantes exige atenção para confirmar a continuidade da alta.

No gráfico diário, observo que o índice permanece acima das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos, configuração que favorece a manutenção do viés positivo. Para ampliar os ganhos, considero necessária a entrada de força compradora capaz de superar as resistências em 176.285/180.680/187.780 pontos. Acima dessa região, os próximos objetivos estarão em 192.890/199.354 pontos.

Na direção contrária, acompanho a região de suporte em 172.090/164.835/161.745 pontos. A perda dessa faixa poderá enfraquecer a recuperação e ampliar o fluxo vendedor, com possibilidade de queda até 157.000 pontos e, em um movimento mais prolongado, 153.570 pontos. O IFR (14) está em 59,48 pontos, permanecendo em região neutra.

Gráfico de 60 minutos

No gráfico de 60 minutos, o Ibovespa também encerrou acima das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos, reforçando o cenário positivo no curto prazo. Para dar continuidade à alta, acompanho o rompimento da resistência em 176.285/179.350 pontos.

Caso essa faixa seja superada com entrada de fluxo comprador, os próximos alvos estarão em 180.940/182.870 pontos e, posteriormente, em 185.585/188.165 pontos.

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Para retomar o movimento de baixa, o índice precisa perder a região das médias e dos suportes em 173.660/172.930 pontos. Um rompimento acompanhado de maior volume vendedor poderá levar o Ibovespa em direção a 169.330/166.200 pontos, com um objetivo mais longo em 164.835/164.090 pontos.

Fonte: Nelogica. Gráfico 60 minutos. Elaboração Rodrigo Paz

Minicontratos

Os contratos de mini-índice (WINV26), com vencimento em outubro, encerraram a última sessão (27/08) em leve queda de 0,10%, aos 177.725 pontos.

O mini-índice perdeu força e terminou abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos no gráfico de 15 minutos. A perda do primeiro suporte em 177.635/176.910 pontos poderá ampliar o fluxo vendedor, enquanto a superação da resistência em 178.280/179.135 pontos será necessária para retomar a alta.

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No gráfico de 60 minutos, porém, permanece acima das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos, preservando uma configuração técnica mais favorável.

Fonte: Nelogica. Gráfico 15 minutos. Elaboração Rodrigo Paz

Confira o que esperar para o mini-índice nesta sexta-feira (28)

Os contratos de minidólar (WDOU26), com vencimento em setembro, encerraram a última sessão (27/08) em alta de 0,31%, aos 5.167 pontos.

O minidólar encerrou a última sessão com fluxo positivo e rompeu a resistência do canal de baixa, mas perdeu força ao longo do pregão e terminou entre as médias móveis de 9 e 21 períodos no gráfico de 15 minutos. Para esta sexta-feira, considero o rompimento da resistência em 5.170,5/5.179,5 pontos necessário para a continuidade da alta, enquanto a perda do suporte em 5.164/5.148 pontos poderá favorecer uma retomada da pressão vendedora.

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O gráfico de 60 minutos também mostra maior equilíbrio, com o minidólar entre as médias curtas e dependente do rompimento das regiões mais próximas para definir o próximo movimento.

Fonte: Nelogica. Gráfico 15 minutos. Elaboração Rodrigo Paz

Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (28).

Os contratos futuros de Bitcoin (BITQ26), com vencimento em agosto, encerraram a última sessão em alta de 1,58%, aos 411.860 pontos.

No gráfico diário, observo que o BITQ26 deu continuidade ao fluxo de alta recente. O contrato permanece acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, com afastamento considerável em relação a elas, configuração que evidencia um movimento bastante esticado.

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O IFR (14) está em 81,74 pontos, dentro da região de sobrecompra. Na minha avaliação, a combinação entre o distanciamento das médias e o IFR elevado mantém aberto o risco de uma correção no curto prazo, apesar da continuidade do movimento positivo.

Para retomar o fluxo de baixa, considero necessária a perda do suporte em 408.340/395.200 pontos. O rompimento dessa faixa poderá ampliar a pressão vendedora e abrir espaço para uma correção em direção a 381.480/364.260 pontos e, em um movimento mais prolongado, a 346.780/321.040 pontos.

No campo positivo, a continuidade da alta dependerá do rompimento da resistência em 417.365/424.600 pontos. Acima dessa região, o fluxo comprador poderá ganhar força para buscar 450.515/465.940 pontos, com alvo mais longo em 506.990/574.690 pontos.

Fonte: Nelogica. Gráfico diário. Elaboração Rodrigo Paz

Suporte e resistência

Confira, agora, os principais pontos de suporte e resistência para os minicontratos de dólar e de índice para esta sexta-feira (28).

IM Points. Fonte: Nelogica.

(Rodrigo Paz é analista técnico CNPI-T)

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Rodrigo Paz.

Conteúdo Original / Fonte: Rodrigo Paz