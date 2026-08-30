“Defendo a liberdade do trabalhador”, diz Flávio em alternativa a 6×1

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O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) apresentou uma proposta alternativa ao fim da escala 6×1. Em entrevista à Record TV, neste domingo (30), ele preferiu não revelar como votará no Senado sobre o tema.

Flávio defendeu que o trabalhador possa definir a própria jornada e tenha remuneração correspondente às horas trabalhadas.

“A gente vai defender a liberdade de você, trabalhador, escolher qual é a sua escala de trabalho”, disse.

A proposta em discussão no Congresso prevê a redução da jornada semanal e o fim da escala de seis dias de trabalho por um de descanso. O texto deve ser analisado pelo Senado nesta semana.

Ao tratar do assunto, Flávio afirmou que sua alternativa seria dar ao trabalhador a possibilidade de negociar diretamente com o empregador a quantidade de horas e os horários de trabalho.

“Você vai ter todos os seus direitos trabalhistas garantidos como estando na Constituição Federal. Mas vai trabalhar quantas horas você quiser. Você vai montar a sua escala de trabalho”, declarou.

O senador também argumentou que a flexibilidade poderia atender trabalhadores com diferentes necessidades de horário. Como exemplo, citou uma mulher que não tenha com quem deixar os filhos e que só possa trabalhar quatro horas por dia. Para Flávio, ela poderia escolher trabalhar pela manhã ou à tarde e fazer um acordo com o empregador.

“Vamos ter essa flexibilidade, vamos dar liberdade para as pessoas decidirem”, disse.

Flávio ainda defendeu que quem quiser trabalhar mais horas tenha essa possibilidade e seja remunerado proporcionalmente. “Você vai ser remunerado pela quantidade de horas que você trabalhar”, enfatizou.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por joaoscavacin.

Conteúdo Original / Fonte: joaoscavacin