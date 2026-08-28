Diretor de “Muito Prazer” fala de seu novo filme: “Tirar a culpa do pornô”

Compartilhar matéria

“Muito Prazer” chegou aos cinemas brasileiros nesta semana, com um enredo provocante: após herdar um motel quase desabando de seu tio, Rubem e uma ex-funcionária, Grace, recorrem ao universo do conteúdo adulto para arrecadar dinheiro. O problema é que os protagonistas das produções são os clientes.

Na comédia romântica, são colocados em discussão o consumo e a produção de conteúdo adulto. O tema, apesar de ainda polêmico para o público geral, contrasta com os dados: o Brasil ocupa o 4º lugar de maior consumidor de conteúdo erótico.

“São 20 milhões de acessos por dia no Brasil. Sites (de conteúdo adulto) são os de maior consulta, só perdem para o Google, ganham do Instagram, Whatsapp, tudo? E as pessoas fazem isso em segredo, não querem falar. Então eu acho que queria livrar um pouco dessa culpa do pornô; as pessoas não falam, mas veem”, reflete Jorge Furtado em entrevista à CNN Brasil.

Na avaliação de Luisa Arraes, que vive a protagonista Grace, a produção de conteúdo, em suas várias faces, é o tema de contemporaneidade. “Internet chegando com tudo e dominando até o nosso mais íntimo, tentando dominar e controlar os nossos desejos, o que a gente pensa, o que a gente quer. Nosso desejo é uma jornada de uma vida inteira, então por que não facilitar isso?”

Para o cineasta, ele deseja que o filme seja uma maneira de falar de sexo de uma maneira aberta e liberta: “Então, um jovem, uma jovem, trancados ali, se achando estranhos por estarem fazendo aquilo, vendo o filme, eles podem dizer: ‘Bom, mas não sou só eu, né?’. Isso é uma coisa, a gente pode falar sobre. Vamos falar sobre isso, de uma maneira leve?”

“Muito Prazer” está nos cinemas brasileiros. No elenco estão Luisa Arraes, Daniel de Oliveira e Samantha Jones.

Acompanhe Pop nas Redes SociaisTópicos#CNNPopCinema

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasantos.

Conteúdo Original / Fonte: larissasantos