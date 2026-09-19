23/09/2026
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Edu Guedes e Ana Hickmann curtem lua de mel na Itália; veja fotos

Por CNN Brasil
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Edu Guedes e Ana Hickmann curtem lua de mel na Itália; veja fotos

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A apresentadora Ana Hickmann, 45, e o chef de cozinha Edu Guedes, 52, mostraram nas redes sociais neste sábado (19) momentos da lua de mel na Itália.

Nos registros, os dois aparecem em pontos turísticos da capital, Roma, como o Coliseu, o Panteão e a Fontana di Trevi. “Conhecer lugares, provar novos sabores e experimentar cada segundo juntos”, escreveram na legenda.

Antes do casamento, Ana explicou mais sobre a escolha dos locais da lua de mel do casal.

“Vamos começar o nosso roteiro explorando toda a história de Roma, depois passaremos pela romântica Florença e, a partir dali, vamos seguir em uma viagem ‘free style’, sem destino muito engessado, apenas explorando e nos deixando levar pelo país”, disse.

Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram a união em uma festa de casamento na Fazenda Casa Gialla, propriedade do casal, que fica em Araras, no interior da cidade de São Paulo.

Em uma cerimônia religiosa organizada para 150 convidados, a apresentadora usou um vestido acetinado off-white, com saia volumosa e maxi laço. Para a noiva, “a festa é mais do que só a palavra casamento. Acima de tudo, é a celebração do amor”.

Convidadas como Viih Tube e Fernanda Hickmann registraram o momento da entrada da noiva e o beijo do casal após o “sim” no altar.

*Com informações de Gabriela Carvalho, em colaboração para a CNN Brasil

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giovanachrist.

Conteúdo Original / Fonte: giovanachrist
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