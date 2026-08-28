Estreia de Lula na TV vai “comparar biografias”; Flávio focará em segurança

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As estreias de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) na propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV no próximo sábado (29) terão como foco propostas e polêmicas que giram em torno das candidaturas ao Palácio do Planalto.

Lula vai apresentar uma “comparação de biografias” entre o mandatário e Flávio, de acordo com fontes próximas à campanha.

O programa eleitoral de 5 minutos e 31 segundos apresentará a trajetória de Lula da infância pobre aos três mandatos no Palácio do Planalto. Ao falar sobre o senador fluminense e candidato do PL, o vídeo mencionará suspeitas de rachadinha e o caso “Dark Horse”.

As conversas em que Flávio pede dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar filme sobre parte da vida de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), são peça central da artilharia petista nas eleições deste ano.

De acordo com relatos, a estreia também focará a defesa da soberania nacional e do empoderamento feminino – duas bandeiras da campanha de Lula à reeleição. Os temas vêm aparecendo recorrentemente em comícios do petista.

Lula voltará ainda a defender o fim da escala 6×1. O aceno é considerado crucial às vésperas de a PEC (proposta de emenda à Constituição) que trata do tema ser apreciada pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado.

Flávio terá 4 minutos e 20 segundos. O candidato do PL, em seu programa, falará de segurança pública e explorará as investigações envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e o ex-chefe do gabinete presidencial Marco Aurélio Ribeiro, conhecido como Marcola.

Ambos são acusados de atuação junto à lobista Roberta Luchsinger. Ela relatou em conversa com um empresário que gastava R$ 100 mil por mês para bancar despesas de Lulinha.

No começo do mês, Marcola disse que o empréstimo pessoal de R$ 249 mil feito com a empresária foi de natureza “estritamente privada”.

Os presidenciáveis estreiam na propaganda eleitoral da TV e do rádio no próximo sábado (29). Também terão espaço para seus programas Ronado Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante).

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por douglasporto.

Conteúdo Original / Fonte: douglasporto