Ex-BBB Diego Grossi conta como descobriu que Fran foi para “A Fazenda 18”

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Fran Grossi entrou na 18ª edição de “A Fazenda” e já começou a nova temporada como a primeira fazendeira. A participante tem uma longa experiência com realities e já participou do “Power Couple”, em 2017, com o então marido, Diego Grossi, e do “BBB 14”, no qual conheceu o ex-BBB.

Diego conta à CNN Brasil que os dois não estão mais juntos há mais de um ano e que o único filho, Enrico, de seis anos, mora atualmente com o pai. O ex-brother diz que não sabia que a ex-mulher iria para o reality da Record, mas descobriu pelo próprio menino, que falou que a “mamãe ia aparecer na TV”.

“Ela não me contou que ia. A gente estava meio distante um do outro, não muito bem – como ela mesma disse lá. O Enrico já mora comigo, ela nem precisaria me falar, mas quem me contou foi ele, que disse: ‘Papai, mamãe falou um negócio pra mim, que não era para eu falar para você… que eu vou ver ela na TV’. Então, eu já saquei”, afirma.

O ex-marido evita falar com Fran depois das brigas conjugais que já tiveram e que os dois não têm mais assuntos pessoais em comum, com exceção do filho. Diego ainda comenta que existe um pouco de mágoa de um pelo outro pelo fim do casamento.

“Ainda tenho sentimentos por ela que hoje estão em outros lugares. Eu consegui absorver e conviver com ele. Por um tempo, fiquei sem sair, não tinha mais minha vida social, nem queria conhecer novas pessoas. Agora me dei a oportunidade de conhecer uma menina com quem eu estou saindo…”

Fran foi a primeira peoa a conquistar o chapéu de fazendeira da 18ª edição, e Diego confessa que ficou muito emocionado ao ver que a mãe dedicou a vitória a Enrico. No momento da prova, o menino estava ao lado do pai e ficou muito empolgado com a dedicatória.

“Eu também ganhei a primeira prova da minha edição, ‘A Fazenda 11’. Só não botei o chapéu também nessa primeira prova porque eu cedi para a Tati [Dias]; eu queria que fosse uma mulher a primeira fazendeira da nossa temporada. Por essa atitude, eu ganhei um carro zero. Foi muito doida essa parada! Agora a Fran entra e ganha a primeira prova de fazendeiro também”, celebra.

Por fim, o ex-brother diz que não tem assistido ao reality show da Record para não mexer com os sentimentos que ainda estão muito aflorados.

“Nem fico vendo muito porque, senão, relembra muita coisa. Foram 12 anos juntos, muita história… era a minha família para toda a vida. Família é sagrada e sinto como se tivesse desfeito a minha, perdido a minha família”, lamenta.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por felipecarvalho.

Conteúdo Original / Fonte: felipecarvalho