“Ganhei um beijinho”: Mulher relata despedida emocionante de beija-flor reabilitado em casa

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O resgate de um filhote de beija-flor gerou repercussão nas redes sociais. Batizado de Pedrinho, o pássaro foi acolhido pela educadora física Rose Dourado, que cuidou de sua recuperação para que ele pudesse retornar ao seu habitat natural.

Rose acompanhou de perto o desenvolvimento da ave, realizando treinos diários para que o animal ganhasse altura e força nas asas. De acordo com a protetora, o principal cuidado era garantir que o beija-flor conseguisse voar alto o suficiente para evitar predadores na área externa.

Após uma primeira tentativa de soltura no jardim, Pedrinho chegou a retornar para dentro da residência de Rose, demonstrando familiaridade com o local. A cuidadora manteve o abrigo temporário até que o animal apresentasse total autonomia de voo.

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O gesto de despedida

A soltura definitiva ocorreu de forma inesperada. Durante uma interação direta, a ave se aproximou do rosto de Rose e tocou sua face antes de partir.

“Tomei um beijinho do beija-flor”, relatou Rose em vídeo gravado.

O comportamento foi interpretado pela protetora e por internautas como um agradecimento pelo período em que o animal esteve sob cuidados. Atualmente, o pássaro vive livre na natureza.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por robertosouza.

Conteúdo Original / Fonte: robertosouza