Goiás x São Bernardo: horário e onde assistir ao jogo da Série B

Compartilhar matéria

Goiás e São Bernando entram em campo nesta sexta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiania. Duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

A partida terá transmissão da ESPN e Disney+. Além do tempo real do CNN Esportes.

O São Bernardo chega para o duelo após um empate contra o Náutico por 1 a 1, a equipe do interior paulista abriu o placar aos oito minutos da segunda etapa, mas deixou a vitória escapar quase no fim do jogo, aos 41 minutos, quando o atacante Derek marcou para o Alvirrubro.

O Goiás também empatou, por 1 a 1 fora de casa, contra o Cuiabá. O time goiano até chegou a sair na frente com Jean, aos 27 minutos do 1° tempo, mas viu o atacante Vinicius Peixoto, aos mesmo 27 minutos só que do 2º tempo, marcar para o Dourado e sair com o empate.

Onde assistir a Goiás x São Bernardo

Pay-Per-View: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Disney+ Tempo real: CNN Esportes

Ficha técnica de Goiás x São Bernardo

Data: 28/08/2026

28/08/2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiania

Estádio Hailé Pinheiro, em Goiania Fase: 25ª rodada

Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas. Clique aqui para saber maisAcompanhe Esportes nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por rafaelprazeres.

Conteúdo Original / Fonte: rafaelprazeres