Granizo do tamanho de bola de golfe perfura carros e gera prejuízo em SC

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Em decorrência das chuvas fortes acompanhadas de granizo que atingem a região sul do país, carros da região da Praia dos Ingleses, em Florianópolis (SC), foram atingidos por granizo do tamanho de bolas de golfe, causando a quebra dos vidros dos veículos, neste domingo (30).

No período da manhã, Florianópolis e outras quatro cidades catarinenses decretaram situação de emergência por causa das chuvas intensas. São elas: Bom Jesus, Quilombo, Ipuaçu e Biguaçu. Apenas na capital o número de famílias afetadas ultrapassam 700, contabilizando mais de mil em todo o estado. Não há informações sobre feridos.

Em fotos compartilhadas com a CNN Brasil, é possível ver os danos causados pelo granizo nos veículos.

Um vídeo mostra como ficou a carroceria de um dos veículos atingidos:

Crédito: Reprodução/@praiadosinglesesfloripa

Outras gravações também mostram granizo e água entrando dentro de estabelecimentos em Florianópolis.

Veja:

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) informou que o estado segue em alerta de perigo para tempestades. Entre os danos registrados nas regiões estão queda de árvore, destelhamento, deslizamento de terra e alagamentos.

A Defesa Civil Estadual informou que acompanha a situação nos municípios atingidos e já iniciou a entrega de itens de assistência humanitária (IAH), como telhas, peças de cumeeira, colchões e kits de acomodação, para famílias que tiveram suas casas danificadas pelo temporal.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por laurynamaral.

Conteúdo Original / Fonte: laurynamaral