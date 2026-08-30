Grêmio aceita proposta e Gabriel Mec deve se transferir para o Porto

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O Grêmio informou neste domingo (30) que aceitou uma proposta do Porto pelo atacante Gabriel Mec, de 18 anos.

O jogador foi autorizado a viajar para Portugal e concretizar a transferência, que deve girar em torno de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 60 milhões).

Gabriel Mec esteve perto de ser vendido ao Shakhtar Donetsk recentemente. Contudo, apesar da proposta de 12 milhões (R$ 72 milhões), a negociação foi encerrada na fase final.

Revelado nas categorias de base do Grêmio, o atacante tem 34 jogos pela equipe profissional do Tricolor, com três gols e duas assistências.

O atleta já defendeu a Seleção Brasileira e esteve no último Mundial Sub-17, no qual o Brasil caiu na semifinal após perder para Portugal.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por brunorodrigues.

Conteúdo Original / Fonte: brunorodrigues