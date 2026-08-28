HBR negocia venda de fatias em 3 shoppings e prédio na Faria Lima com SPX RE

A HBR Realty (HBRE3) informou nesta quinta-feira (27) que recebeu proposta da SPX Real Estate Gestão de Recursos Ltda. (SPX RE) para uma potencial operação de aquisição de parcela da participação da HBR nos empreendimentos Mogi Shopping, Suzano Shopping, Patteo Olinda Shopping e Lead Corporate Faria Lima, a ser realizada através de fundos sob gestão da SPX RE.

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Diante disso, a HBR celebrou um memorando de entendimentos concedendo à SPX RE um prazo de exclusividade para avaliar a operação.

Segundo comunicado, a eventual concretização da venda dos empreendimentos dependerá de acordo entre as partes quanto aos termos e condições comerciais, bem como da conclusão satisfatória da auditoria dos empreendimentos e da obtenção das aprovações societárias e da autoridade antitruste brasileira (CADE).

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Felipe Moreira.

Conteúdo Original / Fonte: Felipe Moreira