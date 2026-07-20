Irã lança nova onda de mísseis, diz mídia estatal

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O Irã lançou uma nova onda de mísseis da província de Lorestan, no oeste do país, em direção a “alvos inimigos”, informou a agência de notícias estatal iraniana IRNA. Nenhum detalhe adicional sobre os alvos foi divulgado.

As Forças Armadas dos Estados Unidos iniciaram a nona noite de ataques contra o Irã, informou o Comando Central na noite deste domingo (19).

“O Centcom começou a realizar uma nova onda de ataques contra o Irã às 19h (horário da costa leste dos EUA) de hoje, na nona noite consecutiva”, disseram os militares em uma publicação na rede social X.

O Comando Central pontuou que os ataques continuarão a “reduzir as capacidades militares iranianas” utilizadas para atacar embarcações que transitam pelo Estreito de Ormuz.

A mídia iraniana relatou explosões em algumas áreas do país, como Sirik, Chabahar e Tabriz.

Anteriormente, um militar foi morto no norte do Iraque no sábado (18), enquanto outros dois morreram durante ataques na Jordânia na sexta-feira (17).

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por joaonakamura.

Conteúdo Original / Fonte: joaonakamura