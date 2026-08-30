Julián Álvarez volta a treinar no Atlético em meio a novela com o Barcelona

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Julián Álvarez retornou aos treinos do Atlético de Madrid neste domingo (30), em meio a especulações contínuas sobre o interesse do Barcelona no atacante argentino.
Álvarez perdeu três sessões de treino no fim da semana passada devido ao que o clube descreveu como “uma indisposição”, antes de treinar sozinho em Majadahonda na tarde de sexta-feira (28).
Ele ficou fora da equipe na vitória por 3 a 1 sobre o Sevilla neste sábado (29), resultado que desviou momentaneamente a atenção de volta para o campo.
“O plano é muito claro. Julián passou alguns dias sem se sentir bem. Ontem ele treinou e esperamos que volte à ação rapidamente e esteja disponível para a próxima partida de LaLiga. Tenho conversado com ele normalmente”, disse Mateu Alemany, diretor de futebol profissional masculino do Atlético, a repórteres antes do jogo contra o Sevilla.
A janela de transferências de LaLiga fecha na terça-feira (1º), e a situação permanece tensa.
O CEO do Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, acusou o Barcelona de desonestidade na semana passada e afirmou que Álvarez jamais seria vendido ao clube catalão.
Segundo fontes próximas à situação, o Arsenal é a única alternativa viável, caso o clube da Premier League apresente uma oferta em torno de 150 milhões de euros (R$ 902 milhões).
Durante a Copa do Mundo, Julián Álvarez declarou que “queria realizar seu sonho” de jogar pelo Barcelona.
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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por brunorodrigues.