Mega-Sena hoje, concurso 3051: Confira o resultado sorteado neste domingo (30)

As dezenas do concurso número 3051 da Mega-Sena foram sorteadas na manhã deste domingo (30), em São Paulo.

Os números sorteados foram: 11 – 21 – 15 – 20 – 48 – 38

O prêmio estimado para este concurso era de cerca de R$ 29.343.361,52. No concurso da última quinta-feira (27), nenhuma aposta acertou a faixa principal e o valor acumulou.

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A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. As chances de acertar as seis dezenas com uma aposta simples são de 1 em 50.063.860.

Sorteios

Desde 19 de julho, os sorteios de todas as loterias da Caixa passaram de sábado para domingo. Com esta mudança, os horários das apostas também foram modificados. Para a Mega-Sena, as apostas simples podem ser efetuadas somente até as 22h do sábado, por meio das unidades lotéricas, do Portal Loterias CAIXA e do aplicativo Loterias CAIXA.

Já os bolões da Mega-Sena podem ser registrados até 10h45 de domingo.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Mariana Amaro.

Conteúdo Original / Fonte: Mariana Amaro