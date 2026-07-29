Menino de 11 anos morre após ser atropelado por ônibus SP

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Um menino de 11 anos morreu depois de ser atropelado por um ônibus na última terça-feira (28), no bairro José Bonifácio, na zona Leste da capital paulista.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, a criança estava andando de bicicleta quando foi atingida pelo coletivo durante uma conversão na via. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Planalto, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do ônibus, de 44 anos, permaneceu no local, prestou socorro à vítima e realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

A secretaria afirmou ainda que a perícia foi acionada e o caso foi registrado no 63º Distrito Policial (Vila Jacuí) como homicídio culposo na direção de veículo automotor e atropelamento. As investigações prosseguem para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans informaram que uma equipe do PRAT (Programa de Redução de Acidentes de Transporte) apura a ocorrência.

Conforme a SpTrans, o caso envolveu um ônibus da Pêssego, que operava pela linha 3766/10 Cohab II – Metrô Itaquera. O Socorro foi acionado e a concessionária foi orientada a prestar apoio à família da vítima. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Em razão da ocorrência, duas linhas desviaram o itinerário até às 22h32.

*Sob supervisão de Thiago Félix

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anabertolaccini.

Conteúdo Original / Fonte: anabertolaccini