Meta tem queda acentuada de 91% no fluxo de caixa com gastos em IA

Compartilhar matéria

A Meta Platforms META.O reportou na quarta-feira (29) uma queda acentuada de 91% no fluxo de caixa livre do segundo trimestre, evidenciando a pressão financeira sobre o gigante das mídias sociais devido ao seu dispendioso projeto de inteligência artificial, apesar da incerteza quanto ao retorno do investimento.

A empresa controladora do Facebook reportou um fluxo de caixa livre de US$ 784 milhões no segundo trimestre encerrado em 30 de junho, uma queda em relação aos US$ 8,55 bilhões reportados um ano antes, o que fez com que suas ações caíssem 10% nas negociações após o fechamento do mercado.

O colapso do fluxo de caixa da Meta refletiu o da Alphabet, que na semana passada anunciou ter fluxo de caixa negativo pela primeira vez na história, após gastar US$ 5,9 bilhões no segundo trimestre. O ritmo de gastos surpreendeu até mesmo os investidores mais otimistas de Wall Street, derrubando as ações da Alphabet.

A receita da Meta saltou 28%, para US$ 60,8 bilhões no trimestre, o ritmo de crescimento mais rápido desde o quarto trimestre de 2021, com exceção do primeiro trimestre de 2026.

“Esperamos que uma parcela significativa de nossa capacidade computacional seja destinada ao treinamento de nossos modelos, ao crescimento de nossos negócios principais e à entrega de agentes pessoais e novos produtos, mas também esperamos expandir nossos negócios para atender grandes clientes”, disse o CEO Mark Zuckerberg em uma teleconferência sobre resultados financeiros.

A Meta possui atualmente 32 centros de dados em operação ou em construção em todo o mundo, sendo 28 deles nos EUA.

A empresa também elevou a extremidade inferior de sua previsão de despesas de capital. Agora, espera que as despesas de capital em 2026 fiquem entre US$ 130 bilhões e US$ 145 bilhões, em comparação com a previsão anterior de US$ 125 bilhões a US$ 145 bilhões.

No início do ano, a previsão era de despesas de capital entre US $ 115 bilhões e US$ 135 bilhões.

Prevê-se que os gastos frenéticos das grandes empresas de tecnologia ultrapassem os 700 mil milhões de dólares este ano, principalmente em inteligência artificial, enquanto o Morgan Stanley estimou os gastos em mais de 1 bilião de dólares para o próximo ano.

“O relatório da Meta ecoa o que vimos da Alphabet e da Tesla na semana passada: forte crescimento da receita, mas um crescimento ainda mais rápido nos gastos.

O mercado está reavaliando uma perspectiva de fluxo de caixa livre em deterioração e, em um ambiente de custos de capital mais altos, isso não é bem visto”, disse Thomas Monteiro, analista sênior da Investing.com.

Luke Stillman, diretor administrativo da empresa de pesquisa Madison and Wall, disse: “O negócio de publicidade subjacente da Meta, que financia tudo, continua apresentando um bom desempenho e é nosso foco principal.”

PROBLEMAS LEGAIS DA META

Enquanto os investidores examinam atentamente os gastos da Meta com IA, a empresa enfrenta riscos legais relacionados ao seu negócio principal.

A empresa afirmou em um documento judicial neste mês que quatro estados estão buscando indenizações de US$ 1,4 trilhão por acusações de que ela projetou suas plataformas Facebook e Instagram para viciar jovens usuários e enganar o público sobre a segurança delas.

Em abril, a Meta havia alertado que as repercussões legais e regulatórias na União Europeia e nos EUA sobre questões relacionadas às redes sociais entre jovens “poderiam impactar significativamente” seus negócios e resultados financeiros.

A empresa afirmou na quarta-feira que continua a ser alvo desse escrutínio.

Durante a teleconferência, a diretora financeira da Meta, Susan Li, afirmou que o lucro operacional do segundo trimestre teria aumentado 9% em relação ao ano anterior, não fossem os custos legais e as indenizações rescisórias da empresa. Na realidade, o lucro operacional caiu 8%.

“Continuamos a observar um escrutínio crescente sobre questões relacionadas à juventude em diversos mercados e temos vários julgamentos relacionados à juventude agendados para este ano nos EUA, o que pode resultar em uma perda significativa”, disse ela no comunicado de resultados da empresa.

Acompanhe Economia nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por manuelasilva.

Conteúdo Original / Fonte: manuelasilva