Minidólar (WDOU26): veja suportes e resistências para esta sexta

Os contratos de minidólar (WDOU26), com vencimento em setembro, encerraram a última sessão (27/08) em alta de 0,31%, aos 5.167 pontos. O dólar à vista avançou 0,21%, a R$ 5,1641. O movimento acompanhou a valorização da moeda norte-americana diante de divisas emergentes, com o DXY em leve alta. No exterior, investidores repercutiram as projeções da Nvidia e acompanharam o início do simpósio de Jackson Hole. No Brasil, o Banco Central realizou o “casadão”, com venda de US$ 1 bilhão no mercado à vista e operação equivalente de compra no mercado futuro. As contas externas também ficaram no radar, com déficit em transações correntes acima do esperado e investimento direto abaixo da projeção.

Para os traders de minidólar, o foco estará no discurso de Kevin Warsh em Jackson Hole, que poderá trazer sinalizações sobre os juros dos Estados Unidos e aumentar a volatilidade do câmbio. A direção do dólar diante das moedas emergentes, a reação do real aos dados das contas externas e os efeitos das operações cambiais do Banco Central também deverão orientar os negócios na B3.

Análise do gráfico de 15 minutos

No gráfico de 15 minutos, observo que o minidólar encerrou a última sessão em alta, retomando o fluxo positivo. O contrato superou a resistência do canal de baixa, sinal que merece atenção, embora ainda precise de confirmação para sustentar uma recuperação mais consistente.

O ativo perdeu parte da força compradora ao longo do pregão e terminou entre as médias móveis de 9 e 21 períodos. Essa configuração indica maior equilíbrio no curtíssimo prazo e reforça a importância dos rompimentos para a definição da próxima direção.

Para prolongar a alta nesta sexta-feira, considero necessária a entrada de volume comprador capaz de superar a resistência em 5.170,5/5.179,5 pontos. Acima dessa faixa, o contrato poderá avançar em direção a 5.194,5/5.214,5 pontos. Caso o fluxo comprador ganhe intensidade, o alvo mais longo estará na região de 5.239/5.250 pontos.

Continua depois da publicidade

Em sentido contrário, uma retomada da baixa dependerá da entrada de volume vendedor e da perda do suporte em 5.164/5.148 pontos. Abaixo desse intervalo, a pressão vendedora poderá ganhar força e conduzir o minidólar a 5.142,5/5.122,5 pontos. Em uma queda mais prolongada, o próximo objetivo estará na faixa de 5.108,5/5.087 pontos.

No gráfico diário, observo que o minidólar voltou a subir na última sessão, mas permanece em uma movimentação mais lateral e abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos. Na minha avaliação, essa configuração ainda exige cautela, apesar da tentativa de recuperação.

Para dar continuidade ao movimento de alta, o contrato precisará superar inicialmente a região de 5.193/5.239 pontos. Acima dessa faixa, o fluxo comprador poderá ganhar força e abrir espaço para um avanço em direção a 5.268,5/5.303,5 pontos.

Continua depois da publicidade

Por outro lado, uma retomada do fluxo vendedor dependerá da perda dos suportes em 5.142,5/5.087 pontos. Abaixo dessa região, a pressão de baixa poderá ser intensificada e levar o contrato à faixa de 5.016/4.946 pontos. O IFR (14) está em 48,96 pontos, permanecendo em zona neutra e sem indicar sobrecompra ou sobrevenda.

Fonte: Nelogica. Gráfico 15 minutos. Elaboração: Rodrigo Paz

Sociedade do Gain supera 17 mil traders e amplia conteúdos gratuitos

Gringo saiu, Ibovespa caiu: o que explica a retirada de R$ 20 bi da Bolsa em agosto?

77 pregões para recuperar as perdas: Caio Scotte relata fase mais difícil no trading

Dólar futuro (WDOU26): Gráfico de 60 minutos

No gráfico de 60 minutos, observo que o minidólar também encerrou a última sessão com fluxo positivo e permanece entre as médias móveis de 9 e 21 períodos. Essa configuração mostra equilíbrio entre compradores e vendedores e deixa a definição do próximo movimento condicionada ao rompimento das regiões técnicas mais próximas.

Continua depois da publicidade

Para prolongar a alta, será necessária a entrada de fluxo comprador capaz de superar a resistência em 5.179,5/5.194,5 pontos. Acima dessa faixa, o contrato poderá buscar 5.214,5/5.239 pontos. Caso os rompimentos sejam acompanhados por maior força compradora, os próximos objetivos estarão em 5.268,5 pontos e, no cenário mais longo, em 5.295 pontos.

Para retomar o movimento de baixa, acompanho a perda do suporte em 5.142,5/5.108,5 pontos. Abaixo dessa região, o fluxo vendedor poderá ganhar intensidade e conduzir o contrato a 5.087/5.029 pontos. Em uma queda mais prolongada, os próximos objetivos estarão em 5.016/4.988 pontos.

Fonte: Nelogica. Gráfico 60 minutos. Elaboração: Rodrigo Paz

(Rodrigo Paz é analista técnico CNPI-T)

Continua depois da publicidade

Guias de análise técnica:

O que são pontos de suporte e resistência?

O que são médias móveis e como usá-las para estratégia de Trade

Bandas de Bollinger: como usar e interpretar?

IFR: O que é o índice de força relativa?

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Rodrigo Paz.

Conteúdo Original / Fonte: Rodrigo Paz