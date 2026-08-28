28/08/2026
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Nepal e China retomam operações de resgate após novo alerta de enchente

Por CNN Brasil
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Nepal e China retomam operações de resgate após novo alerta de enchente

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O Nepal retomou as operações de resgate em áreas atingidas por inundações repentinas devastadoras, após uma breve pausa motivada pelo alerta de uma nova enchente, segundo um porta-voz do Exército.

A China também retomou as operações de resgate, uma vez que os riscos de inundação foram considerados “controláveis”.

No entanto, autoridades da China e do Nepal informaram que o risco imediato está diminuindo, à medida que a água começava a escoar, reduzindo a probabilidade de uma nova enchente súbita.

Cresce o número de mortos

O número de mortos pelas inundações no Nepal subiu para 469, informou a polícia nepalesa na manhã desta sexta-feira. No lado chinês, cinco pessoas morreram, segundo a atualização mais recente divulgada pelas autoridades nesta sexta-feira.

Mais de 1.300 pessoas foram dadas como desaparecidas. Equipes de resgate enfrentam dificuldades devido ao terreno montanhoso, às condições climáticas adversas, à destruição da infraestrutura e aos cortes de energia, entre outros obstáculos.

Esse conteúdo foi publicado originalmente emVer original 

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por marianacatacci.

Conteúdo Original / Fonte: marianacatacci
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