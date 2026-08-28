“Nosso maior desafio foi achar a Marília”, diz diretora de filme

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Um novo filme sobre a vida da cantora Marília Mendonça (1995-2021) está em produção e, em entrevista exclusiva à CNN Brasil, a diretora Dainara Toffoli revelou que o maior desafio foi encontrar a protagonista.

“Olha, eu vou dizer que o nosso maior desafio foi achar a Marília. Esse foi o nosso maior desafio. Eu acho e a gente achou. Foi uma pesquisa muito longa para achar a atriz que ia fazer, e a gente tinha uma questão importante, porque a Marília era uma pessoa que pulsava de jeito diferente na sala. Todo mundo me dizia quando ela entrava, todo mundo percebia, mesmo ela sendo uma pessoa mais na dela. Assim como ela era expansiva nas redes sociais, ela não era uma pessoa 100% expansiva o tempo inteiro”, explica.

Em sua fala, a diretora ainda mencionou que a procura consistiu em encontrar alguém que trouxesse isso, que cantasse, tocasse, tivesse o sotaque e o jeito da Marília. “A gente achou a Marina Versos, que está perfeita no papel”, acrescenta.

Em uma entrevista exclusiva à CNN Brasil, a jovem também detalhou como tem sido o processo de preparação para o papel.

“Então, eu tive vários tipos de preparação. Eu tive preparação vocal, preparação de mímese, que é gesto, corpo, a voz, assim como é lapso de tempo de 10 anos da vida dela, também esse corpo e essa voz mudam também. Então eu tive uma preparação muito boa, muito intensa para colocar essa característica da Marília em cada fase da vida dela. A Marília, novinha adolescente, começando a Marília empoderada, e quando a fama chega, o que acontece com esse corpo, com sua voz”, citou.

Com direção de Dainara, a obra retrata desde a adolescência da artista até o estrelato e tem previsão de estreia para 2027 no Prime Video. O longa-metragem conta com um elenco formado por Klara Castanho, Sophia Valverde, Hermila Guedes e Marcelo Serrano. A cantora também terá um documentário para ser lançado pela mesma plataforma de streaming ainda este ano.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anabeatrizdias.

Conteúdo Original / Fonte: anabeatrizdias