Novorizontino x Sport: horário e onde assistir ao jogo da Série B

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Novorizontino e Sport entram em campo nesta sexta-feira (28), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.
A partida terá transmissão da ESPN e Disney+. Além do tempo real do CNN Esportes.
O Novorizontino saiu vitorioso na rodada anterior, e fora de casa, aplicou um 4 a 1 sobre o Athletic, resultado que aproximou a equipe da disputa pela classificação para a Série A. Atualmente o clube paulista está na 4ª posição, com 40 pontos.
O Sport também não está distante, vem de vitória conta o América por 3 a 0, diante de sua torcia. Com 38 pontos o Leão vê a oportunidade de conquistar uma vaga no G-4 ainda nesta rodada.
Onde assistir a Novorizontino x Sport
- Pay-Per-View: ESPN
- Streaming: Disney+
- Tempo real: CNN Esportes
Ficha técnica de Novorizontino x Sport
- Data: 28/08/2026
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte
- Fase: 25ª rodada
Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas. Clique aqui para saber maisAcompanhe Esportes nas Redes Sociais
Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por rafaelprazeres.