Novorizontino x Sport: horário e onde assistir ao jogo da Série B

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Novorizontino e Sport entram em campo nesta sexta-feira (28), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

A partida terá transmissão da ESPN e Disney+. Além do tempo real do CNN Esportes.

O Novorizontino saiu vitorioso na rodada anterior, e fora de casa, aplicou um 4 a 1 sobre o Athletic, resultado que aproximou a equipe da disputa pela classificação para a Série A. Atualmente o clube paulista está na 4ª posição, com 40 pontos.

O Sport também não está distante, vem de vitória conta o América por 3 a 0, diante de sua torcia. Com 38 pontos o Leão vê a oportunidade de conquistar uma vaga no G-4 ainda nesta rodada.

Onde assistir a Novorizontino x Sport

Pay-Per-View : ESPN

: ESPN Streaming: Disney+

Disney+ Tempo real: CNN Esportes

Ficha técnica de Novorizontino x Sport

Data: 28/08/2026

28/08/2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte Fase: 25ª rodada

Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas. Clique aqui para saber maisAcompanhe Esportes nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por rafaelprazeres.

Conteúdo Original / Fonte: rafaelprazeres